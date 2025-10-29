Protecció Civil t'enviarà una alerta al telèfon mòbil: per què?

Tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin al voltant de Barcelona rebran un missatge de prova del sistema d’alertes de Protecció Civil als mòbils dilluns vinent, dia 3 de novembre, a les 10 h. L’enviament es farà a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental en forma de simulacre. Tots els telèfons mòbils que estiguin en aquestes zones, encara que els duguin persones que estan de pas per carretera o ferrocarril, rebran el següent missatge de text: “Prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te”.
La delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, va afirmar dimarts passat, a la presentació, que “amb aquesta prova, continuem avançant en la construcció d’un sistema de protecció civil més robust, modern i pròxim, que posa la seguretat de les persones al centre de l’acció de govern". D'altra banda, la directora Marta Cassany va manifestar que “les proves dels sistemes d'alertes als telèfons mòbils ens ajuden molt a difondre l'eina entre la ciutadania, que coneguin el sistema i es familiaritzin amb el missatge. També ens serveixen per comprovar que tot funciona correctament i ens donen la seguretat que el dia que necessitem enviar una alerta per una emergència real el sistema serà efectiu i eficient”.
Què has de fer quan el rebis?
El sistema d’enviaments massius permet una difusió massiva en un espai molt curt de temps. En cas que sigui necessari, es farà servir quan l’autoritat de Protecció Civil hagi determinat que cal donar instruccions a la població sobre accions que ha de dur a terme, com pot ser el confinament davant d’un accident químic o unes inundacions, o bé accions que ha d’evitar fer. El missatge arriba acompanyat d’un so estrident diferent de la resta de sons del telèfon. Les persones que el rebin no han de trucar al 112, només cal que llegeixin el missatge i premin la tecla que surti en pantalla perquè el so finalitzi, ja que és només una prova. Aquelles persones que per raons de feina o per sensibilitat als sons no vulguin rebre’l, hauran de posar el telèfon en mode avió o apagar-lo. Finalment, la Generalitat habilitarà una enquesta perquè els ciutadans informin de si han rebut o no el missatge, en quin idioma, de quina companyia són, etc. per poder fer un balanç de la prova i poder detectar si ha estat útil o no. Des de Protecció Civil, però, adverteixen que l'enquesta és anònima i no es recolliran dades personals.