El nou hotel de Sabadell, a punt per al gener del 2026

L’hotel del Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) Parc Empresarial obrirà les portes, a molt estirar, el gener del 2026. El primer establiment hoteler HolidayInn Express & Suites d’Espanya de Sant Pau de Riu-sec ja està pràcticament enllestit, i només resten els darrers tràmits administratius, entre els quals, formalitzar els subministraments amb la companyia elèctrica, segons apunten fonts de la promotora. A més de la posada en marxa del nou equipament hoteler, Sant Pau de Riu-sec comptarà amb un nou restaurant de cuina asiàtica de la cadena Moe Sushi.
El promotor alemany Europa Center ha invertit més de 15 milions d’euros en el seu segon hotel a Espanya i generarà una quinzena de nous llocs de treball. El nou allotjament tindrà 130 habitacions (110 estàndards i 20 suites equipades amb cuina), repartides en cinc plantes. Alhora s’hi instal·laran fins a vuit carregadors per a la càrrega de vehicles elèctrics.
El multicinema, el següent
Amb l’obertura del HolidayInn Express & Suites, les pròximes obertures previstes al Polígon d’Activitat Econòmica (PAE) de Sant Pau de Riu-sec serà el nou multicinema, amb nou sales prèmium, sumades a les dues obertures previstes d’establiments de cuina oriental: un de menjar japonès (Amo Sushi) i de coreà (Korean Food), ambdues en el mateix espai de l’equipament cultural, a tocar del nou establiment hoteler. Per aquest 2026 s’espera, també, que la companyia Mikalor, que ja opera a Sant Pau de Riu-sec, incorpori simultàniament les tres unitats de negoci de la companyia —Mikalor Fastening Solutions i Mikalor Hose Clamps (fusionades, aquest 2025) i els serveis corporatius–.