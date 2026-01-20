Suspesa la circulació a tota la xarxa de Rodalies per l'accident mortal a Gelida

Suspès tot el servei de tren de Rodalies després d'un accident ferroviari a la línia R4. El sinistre ha deixat aquest dimarts una víctima mortal i 37 ferits, quatre dels quals greus, després que un tren impactés contra un mur de contenció que havia caigut a la via a Gelida (Alt Penedès). El succés s’ha produït a les 21.02 h entre Gelida i Sant Sadurní d’Anoia, quan s’ha avisat al telèfon 112 de la col·lisió d’un tren amb passatge que circulava entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. El comboi hauria descarrilat després del xoc frontal amb el mur, que Adif atribueix al temporal.
Inicialment, la circulació ferroviària entre Sant Sadurní d’Anoia i Gelida ha quedat interrompuda, i Renfe ha activat un servei alternatiu per carretera i ha mobilitzat tècnics conjuntament amb Adif. Davant del succés, el Sindicat Espanyol de Maquinistes Ferroviaris ha demanat que s'aturi el servei de Rodalies fins a nou avís a causa de la situació de perill que consideren que existeix. Pocs minuts després, des d'Adif han anunciat que "es mantindrà suspesa la circulació en l'àmbit de Rodalies davant dels efectes que el temporal està provocant a la infraestructura". A part, han assegurat que "el servei es restablirà una vegada es reconegui i es comprovi la que la infraestructura quedi lliure d'obstacles".
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat 20 ambulàncies i els Bombers de la Generalitat, 38 dotacions amb 70 efectius. Els Mossos d'Esquadra hi han destinat una quinzena de dotacions. Una persona ha hagut de ser excarcerada de l’interior del comboi. Alguns ferits han estat traslladats als hospitals Moisès Broggi, Bellvitge i Vilafranca. El govern català, per la seva banda, ha activat en alerta el pla Ferrocat i al lloc hi han assistit els consellers Albert Dalmau, Núria Parlon i Sílvia Paneque.