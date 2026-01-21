Els maquinistes anuncien una vaga després de l'accident mortal a Gelida

Més complicacions en la mobilitat de casa nostra. El sindicat de maquinistes Semaf ha anunciat aquest dimecres que convocarà una "vaga general a tot el sector" després dels diversos accidents ferroviaris de les últimes hores, que han provocat la mort de maquinistes i usuaris dels serveis. El primer succés, a Còrdova i, 48 hores després, en el sinistre a l'R4. En un comunicat, Semaf ha advertit que la circulació de trens a Catalunya "no es farà sense les garanties de seguretat suficients", i ha demanat que s'apliqui el mateix procediment de revisió de vies en marxa a Catalunya "a tota la xarxa". Així mateix, el sindicat assegura que reclamaran "responsabilitat penal a les persones encarregades de garantir la seguretat de la infraestructura ferroviària" i exigeixen que es garanteixi "la seguretat i fiabilitat de l'estructura ferroviària".
El representant institucional i portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha demanat responsabilitat a totes les parts. "Tots volem el mateix, garantir la seguretat dels usuaris i dels treballadors", expressa sobre l'anunci d'una possible vaga. "Rodalias és un element clau de la mobilitat de Catalunya", subratlla. Alhora, ha afegit que Adif els està donant totes les garanties de seguretat i, per tant, ells ho poden traslladar als seus treballadors. "El sistema ferroviari espanyol és segur i no cal qüestionar la xarxa ferroviària a Catalunya oa Espanya". De moment, la circulació de combois ha quedat suspesa a tota la xarxa ferroviària de Rodalies després del fatal incident de dimarts al vespre, que va acabar amb una víctima mortal i una quarantena de ferits de diversa consideració. Les aturades es podrien replicar en la resta de serveis en cas de fructificar l'acció de protesta del personal.
La víctima de l'accident del tren de l'R4 a Gelida aquest dimarts és un maquinista en pràctiques que viatjava a la cabina, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La víctima hi anava amb el conductor titular i amb més aprenents, segons ha indicat el sotsinspector dels Bombers, Joan Rovira. La víctima és un jove nascut el 1998 i la seva família viu a Sevilla, segons ha informat la policia catalana. D'altra banda, Rovira ha indicat que la situació està "totalment estabilitzada" pel que fa a la intervenció dels Bombers a la zona de l'accident i ara la policia catalana continuarà les tasques d'investigació per determinar com es va produir l'accident.
El conseller de la Presidència amb funcions de president, Albert Dalmau, ha demanat "comprensió i col·laboració" a la ciutadania en una jornada caòtica en el transport públic. "La principal prioritat és revisar tota la infraestructura abans de reprendre el servei amb plenes garanties de seguretat", ha dit a través d'X. El servei de Rodalies està totalment suspès i a les 9.30 hores hi havia prevista una reunió per avaluar l'estat de la infraestructura. Els tècnics estan revisant des d'aquesta nit tota la xarxa per garantir-ne la seguretat i recuperar la circulació de trens "com més aviar millor". "Sabem que avui és un dia complicat per a moltes persones. Posem totes les facilitats possibles a la mobilitat mentre es manté el tall preventiu a Rodalies", ha dit.
En clau estatal, el ministre de Transports, Óscar Puente, ha assegurat que el descarrilament de Gelida no té “res a veure amb el servei ferroviari” i és fruit de “qüestions meteorològiques”. En una entrevista televisiva, ha recordat que l’incident deriva de la caiguda d’un mur sobre la cabina del Rodalies, i ha traslladat el seu condol a la família de la víctima. El ministre també ha atribuït la vaga anunciada pel sindicat de maquinistes Semaf a les “circumstàncies anímiques” del col·lectiu de després de la mort de dos companys. Ha avançat que el Ministeri “dialogarà” amb ells per intentar que l’aturada no es produeixi.