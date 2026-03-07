FOTOS | Fira Àpat s'estrena a Sabadell amb una cinquantena d'expositors

Fira Sabadell acull del 7 al 9 de març la primera edició a la ciutat i al Vallès de Fira Àpat, un punt de trobada entre productors catalans, consumidors finals i el sector de la restauració. L'esdeveniment ha començat aquest dissabte al migdia i la pluja no ha impedit que comencés amb bon peu. La previsió dels organitzadors és rebre fins a 5.000 visitants.
Els assistents trobaran al recinte firal una cinquantena d'expositors d'una àmplia varietat de productes, com formatges, vins, olis, embotits, conserves, espècies i condiments, carns, peix, fruita, verdura i opcions veganes. A banda, se celebraran activitats com showcookings i tallers dedicats a la massa mare, la melmelada, la xocolata o els tàrtars.
La fira ha obert aquest dissabte de 13 a 21 h. L'horari de diumenge és d’11 a 16 h i dilluns d’11 a 15 h. L’entrada té un cost de 5 euros si s’adquireix anticipadament i de 10 euros a taquilla, i inclourà un plat, a més de l’accés a tots els espais.
Fotos: Juanma Peláez