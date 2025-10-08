És un dels cavalls de batalla d'un nombrós gruix de vallesans. Les incidències i la consegüent demora dels trens de Rodalies suposen un maldecap diari per als usuaris habituals de la xarxa ferroviària que connecta la comarca. Només cal seguir els canals oficials de la companyia per comprovar que les alteracions horàries són constants.
Ara, el nou web Puntual.cat ha posat llum a les xifres per conèixer els retards mitjans mensuals ferroviaris que acumula cada estació i cada línia de Catalunya. L'objectiu és que el passatger pugui planificar quin tren és més adient agafar en funció de l'hora a la qual es vulgui arribar a la destinació. El portal, que ja està operatiu, conté milers de dades obtingudes de l'aplicació Transporta'm -també impulsada per les plataformes d'usuaris- que al seu torn les agafa d'Adif.
Un dels aspectes que confirma l'eina promoguda per Dignitat a les Vies i la Plataforma per la Promoció del Transport Públic (PTP) és la impuntualitat. En clau comarcal, l'R4 és una de les més damnificades, amb retards que freguen de mitjana els deu minuts per tren. Segons els impulsors, les línies que més endarreriments sumen són precisament l'R3 -ara afectada pel macrotall- i el corredor sud, R-15 i R-16. La situació contrasta amb el que passa a l'S1 i S2 d'FGC, on els retards són gairebé inexistents i no arriben al minut de mitjana.
Els incompliments horaris i les deficiències del servei de Renfe han estat en l'ull de l'huracà en els últims mesos. La qüestió va arribar al Parlament a partir d'una pregunta d'ERC que va rebre resposta del Departament de Territori. En el primer semestre del 2025, 1.155.230 viatgers s'han vist afectats per un total de 175 alteracions severes al servei, pràcticament una cada dia. En aquest cas, l'R4 és la que va registrar més incidències "destacades", amb 17. El conjunt de línies de Rodalies de Barcelona -R1, R2, R3, R4, R7 i R8- han acumulat 704.492 passatgers afectats, al voltant d'un 60% del total.
Després de la posada en marxa de Puntual.cat, Renfe ha sortit al pas de les dades, qüestionant la metodologia per recollir-les. Asseguren que al setembre, el 94% dels serveis van anar puntuals. Una diferència abismal en el judici. El portaveu de la companyia ferroviària, Antonio Carmona, va posar el següent exemple per entendre les divergències de dades en una entrevista a RAC1: "Una línia com l'R3, que té dos trens per hora i sentit. Si el tren de les 7 h, surt a les 7.30 h i el de les 7.30 a les 8 h, i així tot el dia, la puntualitat serà 0, però la regularitat serà pràcticament del 100%. La percepció del viatger que agafa el tren de les 7.30 no patirà cap retard", argumentava.