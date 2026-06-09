Dues sabadellenques amb ADN Sant Nicolau i Bàsquet Pia, campiones d'Espanya per segona temporada consecutiva

Les sabadellenques Abril Casas i Lia Alguersuari són campiones d’Espanya de bàsquet en categoria Infantil. Les jugadores, de catorze anys, militen a les files del CB Santfeliuenc (l’antic Barça CBS) i és la segona temporada consecutiva que assoleixen aquesta fita.
Casas, que juga en posició 3-4, es va formar a la pedrera del Sant Nicolau, mentre la base Alguersuari, va començar al Bàsquet Pia. El Barça va fitxar-les i fa quatre anys que competeixen plegades, amb un bloc que es manté. Durant el campionat, les jugadores han disputat set partits en una setmana i han fet plena de victòries amb solvència, tot i l’exigència física del repte.
El trofeu es va disputar a la província de Huelva, amb Punta Umbría, Aljaraque, Palos de la Frontera i la mateixa capital com a seus. El conjunt català va vèncer València Bàsket, un filial de Primera, a la final (63-79). Un calc del duel definitiu que es va disputar la darrera campanya, però aleshores, en categoria Mini. El desenllaç també va ser el mateix: triomf pel conjunt del Baix Llobregat, que enguany no era el favorit a les travesses i ha donat la sorpresa. A les semifinals, les de Ricardo Chamorro es van enfrontar a un altre equip de la província de Barcelona, el Joventut de Badalona (69-63), que finalment va aconseguir la medalla de bronze.
Més èxits en clau sabadellenca
D’altra banda, Nil Casas, germà de l’Abril que també es va formar al LAU Bàsquet, s’ha coronat com a campió de Catalunya Mini. Ho ha fet amb el Barça, segellant així la classificació per al Campionat d’Espanya de Còrdova. La cita tindrà lloc del 21 al 27 de juny i els blaugrana tenen molts números d'aconseguir aixecar la Copa. A nivell català, però, aquest diumenge es van imposar al Basket Almeda amb contundència (120-81), al Poliesportiu Eusebi Millán de Mataró.