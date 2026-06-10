Kiku Parcerisas, nou entrenador del filial del CE Sabadell

Primera incògnita resolta a les banquetes dels principals equips del futbol base del Centre d'Esports. Kiku Parcerisas serà el nou tècnic del filial arlequinat per a la temporada 26-27. El de Sant Eulàlia de Ronçana, tot i la seva joventut (36 anys), té una gran experiència en el futbol català.
Parcerisas va fer les seves primeres passes com a entrenador als juvenils del Girona, la Fundació Grama o el Badalona, abans de fer el salt a la Segona Federació en el tram final de la 23-24, al Badalona Futur, precisament substituint Ferran Costa quan aquest va marxar a l'Andorra. Els resultats no van ser bons, en un equip que anava líder, i tampoc van aconseguir l'ascens via play-off, caient en la primera ronda contra l'Orihuela.
En finalitzar la temporada va recalar al Nàstic Manresa, filial de l'Andorra, però al març del 2025 li va sorgir una nova oportunitat de tocar el futbol estatal amb el Mollerussa, a Tercera Federació. Amb els del Pla de l'Urgell va aconseguir la permanència i va renovar el seu contracte per a la següent temporada, en què va ser destituït el novembre, amb l'equip penúltim i sense haver guanyat després de nou jornades.
Com a curiositat, forma part de l'estructura esportiva del Cercle Sabadellès, com a coordinador des que va deixar el càrrec a Mollerussa. Ara, agafa el repte de substituir Marc Cabestany al capdavant del filial arlequinat a la Lliga Elit. La temporada passada, el Sabadell va tenir opcions de play-off fins a l'última jornada, però finalment no va poder lluitar per l'ascens.