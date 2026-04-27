El CN Sabadell certifica matemàticament el 'play-off' d'ascens a Segona

Primer objectiu, certificat. El CN Sabadell tornarà a disputar el play-off d'ascens a Segona Divisió, per segona temporada consecutiva, després d'imposar-se al Sant Quirze (7-8), en el derbi vallesà, amb un final de partit agònic. Els nedadors, amb aquest triomf, es mantenen en una segona posició del grup que hauran de tancar en l'última jornada de la competició, davant de Les Corts. En qualsevol cas, lloc a la promoció assegurada.
En el duel comarcal, els girs de guió i les alternatives a banda i banda van ser constants. Els locals es van avançar a través del sabadellenc Pol Sisteró i Antonio Cortés 'Gordillo' en els primers instants. Va reaccionar el Club abans del descans i va aconseguir igualar l'enfrontament amb dianes de Raúl Martín i Luis García. A la represa, el Sant Quirze es va tornar a avançar per partida doble en uns primers minuts frenètics, en què Marc Pérez va aconseguir dos gols gairebé consecutius per posar el primer avantatge dels nedadors en el partit. Fins i tot es van posar amb un 4-6 favorable, amb una diana de Juanfran Hervás a vuit pel final.
En un tram final de bogeria, els locals van tornar a respondre amb força i, en tres minuts, 'Gordillo', Álex Andrés i l'ex del CNS, Ferran Ruiz, van posar el partit coll amunt amb el 7-6. Aleix Molist va igualar l'enfrontament i, quan tot semblava destinat a l'empat, una intercepció de Raúl Martín amb el Sant Quirze jugant de cinc va permetre a Luis García fer el 7-8 definitiu a quatre segons pel final. Tercer triomf consecutiu dels nedadors, que continuen segons amb un punt de marge respecte al filial de Palma Futsal, que tampoc va fallar a la pista del Canet (1-4). Dissabte vinent, última jornada de lliga per assolir definitivament la segona posició.
El FSSF frega la permanència
A la Segona Nacional femenina, el FS Sabadell Femení va aconseguir un triomf vital en la seva lluita per la permanència. Les arlequinades van imposar-se per la mínima al cuer, l'Avenida Alagón, en un enfrontament que no va ser el més brillant de les de Xavi Muñoz, però que serveix per sumar tres punts que deixen la salvació molt a prop quan queden dues jornades per acabar la competició. El conjunt sabadellenc va endur-se els punts de Saragossa gràcies a un solitari gol de Paula Raya, que va aprofitar una errada clamorosa de la portera local per superar-la en l'u contra u, a tres minuts pel final.
Les arlequinades ocupen la desena posició, amb quatre punts més que L'Hospitalet, rival en l'última jornada a Can Balsach, i el Feme Castellón, que va sorprendre el César Augusta i marca ara la zona de permanència. No hi ha jornada la pròxima setmana i la competició es reprendrà el dia 9 de maig amb la visita del FSSF al Txantrea, cinquè classificat. Les riberenques reben el cuer, mentre que les castellonenques viuran un duel directe amb l'Hispania Yecla, que té un partit pendent i es podria situar a cinc de les sabadellenques. Enmig es troba el Lacturale Orvina, amb els mateixos punts que les de Xavi Muñoz i que s'ha d'enfrontar al primer i el segon classificat. Amb un triomf, en tindria prou per certificar la salvació el FS Sabadell. Si no, haurà d'esperar les ensopegades dels rivals directes o bé certificar la continuïtat a la categoria en un darrer compromís en lliga que pot ser agònic.