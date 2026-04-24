El júnior del Sabadell BQ Vallès, davant de l'últim repte d'una temporada per al record: "És el tancament perfecte a una etapa increïble"

"Ara ja sí que no hi ha manera d'allargar-ho més. Hem de gaudir d'una setmana fent i pensant únicament en el que més ens agrada", diu l'entrenador Miki Molgosa. Les seves jugadores al júnior U18 del Sabadell BQ Vallès disputen a partir del diumenge la "segona pròrroga" de la temporada amb el Campionat d'Espanya entre els trenta-dos millors equips de l'estat aquesta temporada, a la màxima categoria del bàsquet formatiu. "És el tancament perfecte a una temporada i una generació increïbles. Ens podrem sentir com professionals, concentrades a l'hotel, anant als partits. Són uns dies per gaudir en què hi haurà, segur, moltes emocions. S'acaba una etapa, però de la millor manera", afegeix.
Les sabadellenques es van guanyar el bitllet després de quedar subcampiones de Catalunya, contra tot pronòstic, en una final a quatre que van saber treballar i patir. El BQ arribava a la competició celebrada a Reus com a tercer classificat de la fase regular. Allà van eliminar el CB Santfeliuenc en les semifinals i van caure en el duel pel títol contra el Loquillo Sant Adrià, però guanyant-se el dret a allargar una mica més la temporada. L'equip s'ha desplaçat aquest divendres a Huelva, on se celebra el campionat estatal que arrenca diumenge amb el primer partit de la fase de grups.
El conjunt verd ha quedat enquadrat en el grup B, juntament amb tres campions de les seves respectives autonomies. "És una mica el grup de les sorpreses perquè cap de nosaltres era favorit en la seva lliga", apunta el tècnic. L'estrena serà davant del CCB 09, el guanyador andalús, el mateix diumenge a les 19:30 h. Després es veuran les cares amb l'Alcúdia CB, campió balear, dilluns a les 19:30 h i tancaran la primera ronda contra el CBC Valladolid Ponce, dimarts a les 19 h. "No hem trobat massa informació de Valladolid, però hem estudiat els rivals i sabem quines són les característiques. Són equips més físics, no tant per alçada com per força de les exteriors. Concentren bona part dels punts en jugadores concretes i això és el que haurem de treballar, que les diferencials no estiguin còmodes", apunta Molgosa.
El format del torneig és curiós. Els tres primers classificats dels grups de l'A al D, en què es troben els equips d'autonomies més fortes, es classifiquen per als vuitens de final. El primer classificat dels altres quatre grups, també. "El primer objectiu és estar al quadre de les eliminatòries. Si pot ser com a primeres de grup, millor, per evitar els més forts en els primers encreuaments", diu. Els equips que es classifiquin per als quarts de final ja tenen assegurada la presència fins a l'últim dia de competició, l'1 de maig, pels duels que es disputen fins a concretar les posicions del campió al vuitè lloc.
Un bon repte per al BQ Vallès per tancar la temporada amb la mateixa ambició i competitivitat que han mostrat durant tot aquest temps. "És el mateix que dèiem abans de la final a quatre: hem de saber trobar l'equilibri entre gaudir de l'experiència i poder competir i exigir-nos al màxim. Tenim un repte maco al davant i ens hem preparat a consciència. Tot el que sigui allargar la competició és positiu i l'ambició és màxima per aconseguir grans resultats. Volem estar al top-8 i competir tots els partits fins al final", assegura amb rotunditat l'entrenador. El millor bàsquet formatiu de l'estat, amb accent sabadellenc.