Mor Antoni Coret, històric de l'handbol sabadellenc

Va ser internacional amb la selecció espanyola i va formar part de diversos clubs en l'època daurada de l'handbol a la ciutat

  • Coret, segon de la fila superior per la dreta, amb el CD Sabadell -
Publicat el 23 d'abril de 2026 a les 15:31
Actualitzat el 23 d’abril de 2026 a les 15:37

L'handbol sabadellenc, i l'esport de la ciutat en general, està de dol pel recent traspàs d'Antoni Coret i Ferrer, als 88 anys. Coret va començar a practicar handbol al pati del col·legi dels Escolapis, de petit, abans d'iniciar una llarga trajectòria per diversos clubs en l'època daurada d'aquest esport a Sabadell.

Va formar part del Centre Industrial de Sabadell i, més endavant, del CD Sabadell, en què va disputar l'últim partit d'handbol onze en la història d'aquesta disciplina, el 1959. Amb set jugadors a la pista, va continuar la seva trajectòria al Sabadell, fins i tot assolint un tercer lloc a la Divisió d'Honor, i també al Picadero. Sempre va destacar per la seva capacitat golejadora i va compartir equip amb figures il·lustres com l'històric cap d'esports del Diari de Sabadell, Joaquim Fité. Com a jugador també va disputar dos partits internacionals amb la selecció espanyola.

Un cop retirat va ser entrenador del CD Sabadell en tres etapes i va continuar vinculat a l'esport sabadellenc durant molts anys, com a jurat a la Festa de l'Esport i, des del 1997, també com a soci del Panathlon Club. El 2015, va ser reconegut per la seva trajectòria.

