El CE Sabadell es juga la primera meitat de l’ascens a Zamora

Les dues últimes batalles per a aconseguir un ascens històric. El Centre d’Esports visita el Zamora en l’anada de la final del play-off a Segona Divisió, aquest dissabte a les 21 h (en directe a Movistar Plus, LaLigaPlus, Football Club i Esport3). L’última parada d’una temporada que, passi el que passi, ha estat memorable, però que mereix un desenllaç a l’alçada. El Ruta de la Plata es vestirà de gala amb un gran ambient que haurà de contrarestar el conjunt arlequinat.
"És una final per pujar de categoria i això, lògicament, il·lusiona tothom. Sabem que la seva ciutat es mobilitzarà per donar suport al seu equip, però també sabem que és un partit de futbol. No és res diferent del que ja hem viscut moltes vegades aquesta temporada. Hi ha el premi evident que tots sabem al final de l’eliminatòria, però com sempre estem mentalitzats i enfocats per tot el que pugui passar. Juguem l'anada en inferioritat numèrica a la graderia, però conscients que dotze mil persones ens estaran esperant per a la tornada", explica Ferran Costa.
"Estem decidits a continuar generant records"
Els arlequinats arriben al duel després de la remuntada màgica de divendres passat davant del Real Madrid Castilla, en una Nova Creu Alta pletòrica. Una nit per al record que queda ja aparcada perquè encara falta l’última passa per fer. "El que vam viure queda per a la història d’aquest club i la nostra particular, però estem decidits a continuar generant records. Sempre pensem que el millor està per arribar i amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns. A zero i amb tot per endavant per construir el nou repte des del dia a dia, amb exigència i feina", diu Costa.
El tècnic tindrà tota la plantilla a disposició per a l’enfrontament a excepció del davanter Agustín Coscia, que va ser expulsat per doble groga en el descompte de l’últim partit i a qui no li han tret l’amonestació tot i les reclamacions del club arlequinat. La resta, tothom disponible tot i les molèsties. "Tenim jugadors que han posat l'equip per davant de les seves necessitats físiques. Tots tenen molt clar que quan acabi l'últim partit estaran morts, però serà aleshores quan descansin", diu. A la graderia de l'estadi, uns 300 arlequinats seran presents a la zona visitant per donar suport a l'equip.
Un vell conegut a la banqueta
Al davant estarà un Zamora que va tenir un inici força irregular, però des de l’arribada de l’exarlequinat Óscar Cano va refer-se fins a assaltar les posicions de play-off i acabar certificant la classificació com a tercers amb una jornada de marge. Un dels puntals del tècnic granadí és un altre conegut de la Nova Creu Alta, Abde Damar, que va arribar a l’hivern. També està a la plantilla Ismael Athuman. "És un equip molt consistent i fiable, amb una gran plantilla i un tècnic que coneix molt bé la categoria. Tenen capacitat ofensiva, saben adaptar-se als contextos i són molt equilibrats a tots els nivells. Igualment, el primer punt i al que sempre donem més importància és a estar nosaltres al màxim".
Els locals també arriben a l'eliminatòria després de capgirar la seva eliminatòria anterior, davant del Villarreal ‘B’. Els de Cano van caure per 2-0 a l’anada al Mini Estadi i van aconseguir igualar al Ruta de la Plata amb un segon gol de penal en el minut 99 i passant posteriorment en la pròrroga. Va ser l’impuls que necessitava la ciutat castellana per omplir el seu estadi aquest cap de setmana, amb les entrades exhaurides des de fa dies. Un ambient de gala que pressionarà des del minut 1. "L’objectiu sempre és guanyar. Tenim un estil propi i una mentalitat molt clara i no sortirem a especular. Hem de ser valents, amb personalitat i confiança de fer un bon partit", analitza Costa.
Un rival inèdit
No hi ha cap precedent entre tots dos equips en tota la història. De fet, serà el primer cop que el Centre d'Esports jugui contra un equip de la província de Zamora. De les que completen Castella i Lleó, com a curiositat, ja només quedarà inèdita Segovia. Altres regions de la comunitat autònoma són molt més habituals en el passat recent dels arlequinats. Amb la Cultural i Leonesa va ser la segona eliminatòria de l'últim play-off d'ascens a Segona, contra el Mirandés es va baixar a Primera Federació l'any següent, davant del Burgos es va quedar sense opcions de pujar el 2001 el Sabadell i altres rivals com Real Valladolid o Ponferradina han estat habituals en categories estatals. Ara, un equip 'nou' en el primer assalt per tornar al futbol professional.