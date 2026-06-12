Luca Khidasheli s’acomiada del CNS Tennis Taula i marxa a Superdivisió

Un dels palistes amb més futur de tot l’estat deixa el CN Sabadell després de tota una vida a la secció. Luca Khidasheli ha estat acomiadat amb honors aquest divendres a la sala de tennis taula de Can Llong amb la presència de molts dels seus companys i tècnics. Li han entregat una pala especial i han penjat la seva samarreta de la paret, com a reconeixement.
El jove, de pares georgians, va començar a jugar al tennis taula amb només quatre anys. Primer ho va fer als Falcons, després al TT Sabadell, abans que entrés a formar part de les seccions del Club Natació. Des d’aleshores, els èxits van començar a arribar amb títols estatals individuals i també per equips i consolidant-se com el millor català de la seva generació. Juntament amb el Joan Barberà Soler també va fer història per partida doble, sent campió d’Espanya en categoria aleví i juvenil per equips. Una fita al CNS.
En els últims anys també ha crescut molt en les competicions internacionals fins a aconseguir el Youth Contender d’Asunción, a Paraguai, fa uns mesos. Això l’ha situat com a un dels grans referents europeus de la disciplina en la seva categoria, tot i que encara té disset anys.
Amb el Club, competeix a la Divisió d’Honor des de fa tres temporades i és l’estrella de l’equip, que s’ha quedat a tocar de l’ascens en dues ocasions. Enguany, l’any ha estat més complicat i s’han hagut de conformar amb una salvació tranquil·la. A l’hivern ja va tenir l’opció de marxar a Superdivisió, però finalment no es va donar i, ara, tenia clar que havia de fer el pas. Khidasheli competirà la pròxima temporada al Borges, de la màxima categoria estatal. Una nova passa en la carrera d’un sabadellenc que vol escriure el seu nom amb lletres daurades en el tennis taula. El talent és evident.
Segon Open Manolo Càmping
D’altra banda, aquest dissabte se celebra la segona edició de l’Open Manolo Càmping. El torneig arrenca a les 9 h a la sala de tennis taula del Club a Can Llong. Com a particularitat, tots els partits es juguen amb pales de càmping, que es donaran en el lloc als inscrits que en necessitin. Els quatre primers classificats tenen premi.