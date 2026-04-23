De Can Puiggener a guanyar la Liga F: Aïcha Camara aconsegueix per primer cop el títol amb el Barça

Set lligues consecutives ha guanyat el Barça femení, totes des del 2020 en una superioritat aclaparadora. És la primera, no obstant això, per a la sabadellenca Aïcha Camara, que als 19 anys es continua consolidant en l'elit del futbol internacional. Ahir dimecres, el conjunt culer va certificar el títol imposant-se a l'Espanyol en el derbi català a la Dani Jarque (1-4). Camara va sortir d'inici i va disputar 76 minuts en el triomf blaugrana, el 25è en 26 jornades de lliga i que allarga, una mica més, l'hegemonia quan encara falten quatre partits per finalitzar la competició.
La de Can Puiggener ha participat en 23 enfrontaments de la Liga F enguany, amb una quinzena de titularitats i més de 1.400 minuts. Actuant de defensora central o bé com a lateral, la sabadellenca s'ha fet un lloc com a una de les habituals en els esquemes de Pere Romeu. Entre totes les competicions ha disputat gairebé 2.000 minuts repartits en 33 partits. Fins i tot va estrenar el seu compte golejador en lliga davant del Granada, el febrer passat. També ha donat sis assistències.
Tot plegat, encara molt jove i en una temporada que havia de disputar amb el filial, a la segona categoria estatal. Camara va tenir l'oportunitat per les lesions de puntals en la zona defensiva i, amb les seves bones actuacions, es va guanyar ser considerada jugadora de la primera plantilla de ple dret. El Barça ja va alçar la Supercopa d'Espanya, ara guanya la lliga i encara té opcions en dos títols més. Les blaugrana disputaran dissabte l'anada de les semifinals de la Champions davant del Bayern de Múnic i, el pròxim mes, la final de la Copa de la Reina contra l'Atlético.
Aïcha ha participat activament en el recorregut fins aquest tram decisiu de la temporada i és una de les grans apostes del conjunt culer per al futur. Fa uns mesos, de fet, van anunciar la seva renovació fins al 2028 i, fins i tot, comença a trucar a la porta de la selecció espanyola absoluta, avalada també per les seves bones actuacions amb la sub-19, en què va ser doble campiona d'Europa i escollida en l'onze ideal de la competició. Una perla del futbol femení internacional que continua creixent i portant el nom de Sabadell i el barri de Can Puiggener arreu del territori.