Sabadell referma el seu compromís i tolerància zero contra la violència en el futbol

Una cinquantena de representants dels clubs de futbol i futbol sala de la ciutat van participar, dilluns, en una sessió organitzada per l'Ajuntament a la sala d'actes del Casal Pere Quart anomenada 'La gestió davant les situacions de violència als camps de futbol i futbol sala' per refermar el seu suport a la iniciativa per a la tolerància zero contra la violència en els camps.
Entre els assistents va destacar la presència del president de la Federació Catalana de Futbol, el sabadellenc Joan Soteras. La sessió s'emmarca en les iniciatives impulsades pel consistori i l'Associació de Clubs que fa uns mesos van signar un acord per erradicar, condemnar i castigar qualsevol tipus de violència en els camps i pistes de la ciutat. L’objectiu d’aquesta activitat va ser compartir amb els clubs futbol i futbol sala de la ciutat experiències i recursos que poden ser de gran utilitat per a la gestió de situacions de violència als camps i pavellons.
Va obrir l'acte la regidora Montse González, mostrant el rebuig cap a la violència en l'esport de tota mena, des de les accions més evidents fins a les actituds paraules i comportaments que desvirtuen els valors de la competició. La jornada va destacar la lluita contra aquestes situacions posant èmfasis en el paper i responsabilitat compartida de clubs i institucions, juntament amb la federació i els cossos de seguretat per evitar que succeixin fets violents. Per aquest motiu, el programa va comptar amb ponents especialitzats en prevenció, coordinació i gestió de situacions de conflicte. Van exposar els recursos i eines existents per prevenir i, també, per fer front a les situacions de violència als terrenys de joc.
César Galván, cap de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat de l’Àrea Bàsica de Sabadell dels Mossos d’Esquadra, va explicar eines i criteris per a la prevenció de la violència en l’esport. A continuació, Daniel Corral, cap de la Policia Municipal de Sabadell, va fer èmfasi en la importància de la coordinació i la comunicació entre clubs, cossos de seguretat i la Federació davant situacions de violència. Finalment, Sergi Garrido, secretari general de la Federació Catalana de Futbol, va presentar els protocols federatius existents, així com els circuits d’avís i actuació i la necessitat d’un treball conjunt amb els clubs i les administracions.