La Plataforma Vàlua presenta la tercera edició de la Mostra d'Entitats: "Hi esperem molta gent"

La Plataforma Vàlua ha presentat aquest matí la tercera Mostra d'Entitats, que tindrà lloc dissabte vinent, 25 d'abril, als Jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. La jornada, que se celebrarà de 10 h a 14 h, té l'objectiu principal de mostrar quina tasca té Vàlua i les entitats que hi estan vinculades –23 en total–. "La jornada ens permet apropar a la ciutadania les nostres tasques i objectius, així com valorar una estratègia que ens permet fer una ciutat més amigable, equitativa i amb una millor convivència", apuntava Ricard Rodríguez, president de la Plataforma Vàlua. A la mostra s'hi podrà trobar informació sobre cadascuna de les 23 entitats, llibrets amb tota la informació detallada de l'organització, esdeveniments infantils...
Tal com apunta Rodríguez, l'objectiu principal de Vàlua de cara a aquest 2026 és "enfortir les entitats que en formen part". "La unitat de cadascuna és una de les nostres metes i volem fer-les més potents i consolidades. L'any anterior volíem millorar les eines de captació de fons i aquest any, els elements d'avaluació i impacte", anunciava el president. A part, Joan Brunet, membre de l'organització, afegia que "tenim la veu única davant de l'administració" i remarcava que "si el tercer sector funciona és gràcies a entitats com aquestes". Amb tot, Eloi Moya, vicepresident de Vàlua, ha confessat esperar "molta gent" perquè, "tot i no treballar directament amb la ciutadania, és una plataforma molt important per Sabadell".
D'altra banda, però, asseguren que un dels màxims problemes amb què es troben les entitats és l'estructura de finançament. "Ja no només perquè en falti, sinó perquè per aconseguir-ne fa falta passar uns processos burocràticament molt complicats", apuntava el president. Amb tot, també han fet una crida al voluntariat perquè "sempre és deficitari". "Les entitats del tercer sector sempre en necessiten, per això fem una crida a qui li interessi", assenyalen. Durant la trobada, hi haurà un espai dedicat a un formulari de voluntariat perquè qui s'hi vulgui adherir ho pugui fer. "Cal dir, però, que les dades de voluntariat fa temps que estan estabilitzades al voltant de les 950. N'hi ha que abandonen i n'hi ha que comencen. Hi ha relleu", afirmen.
Presència artística durant la Mostra d'Entitats
"Sempre hem pensat que la mostra ha de ser un element de celebració, a part d'una oportunitat per donar-nos a conèixer", deia Brunet. Per això, enguany la trobada gaudirà de quatre actuacions i una cercavila d'animació liderada pels Clowns d'Ethos, tot presentat per l'actor sabadellenc Xajo Gorina. A les 10 h la mostra obrirà al públic i el primer grup que actuarà serà la Banda Bufaruts, un grup de vent format per una trentena de joves de l'Escola de Música de la Creu Alta, des de les 10:10 h fins a les 10:45 h. D'11 h a 11:40 h, serà el torn de Carles Argelaguet, que presentarà una selecció de 15 cançons del seu disc Som. Seguidament, de 12 h a 12:40 h la banda de versions Som Sing mostrarà el seu repertori de covers en anglès amb algunes adaptacions al català. Finalment, des de les 13 h fins a les 13:40 h, el grup sabadellencs de rock alternatiu Feram tocarà un divers recull de cançons. L'acte tancarà les portes a les 14 h.