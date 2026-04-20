Apareixen restes arqueològiques durant la reforma de la plaça de Fidela Renom

Les obres de reforma de la plaça de Fidela Renom, al Centre, han quedat aturades temporalment per l’aparició de restes arqueològiques, segons ha confirmat l’Ajuntament al Diari. La Junta de Govern Local va aprovar ahir dilluns suspendre l’execució del contracte d’obres mentre es du a terme la intervenció arqueològica específica prevista en aquests casos, que comportarà analitzar, documentar i avaluar les restes trobades, de les quals no han transcendit detalls. La previsió del consistori és que abans de l’estiu (comença el 21 de juny) es puguin haver reprès les obres.
L’arqueòleg sabadellenc Jordi Roig (Arrago) –que no realitza la intervenció–, explica que la zona on s’han trobat les restes forma part del que era la primera àrea a l’exterior de la muralla de la vila de Sabadell. “Era un barri que es va anar generant arran de muralles, no és tan antic com el raval, era el que es va generar al camí de Sant Quirze i Sant Cugat i s’hi van fer cases a partir dels segles XV i XVI”, apunta Roig. El traçat de la muralla també es reflecteix en la plaça del Doctor Robert on, després de la reforma per la construcció de l’aparcament subterrani, es va deixar el traçat de la muralla com a part del paviment a la banda sud de la plaça.
Reforma i ampliació
A finals de gener va començar la reforma i ampliació de la plaça de Fidela Renom, molt utilitzada per famílies en la sortida dels infants de les escoles. S’hi accedeix des de la plaça de Sant Roc i el carrer de l’Advocat Cirera. L’aturada per la intervenció arqueològica endarrerirà necessàriament els treballs almenys un o dos mesos. Inicialment, es preveia acabar-les en vuit mesos, de manera que previsiblement s’allargaran cap a final d’any. Amb les actuacions es guanyaran més de 250 metres quadrats de superfície amb la incorporació del solar adjacent i s’eliminaran els desnivells actuals per deixar tota la plaça a un sol nivell.
Entre les principals innovacions s’inclou la renovació integral de la zona de jocs infantils, amb nous elements com gronxadors, balancins, tobogans i un llit elàstic, així com jocs inclusius. El nou parc s’organitzarà en dues zones diferenciades, una amb paviment de suro i una altra amb triturat de poda o sorra. Al voltant s’hi col·locaran bancs de formigó amb parterres per incorporar més vegetació i crear zones d’estada agradables i amb ombra. La proposta incorpora el treball realitzat conjuntament entre el consistori, el Consell d’Infants i Adolescents i els centres d’educació especial de Sabadell com les escoles Xaloc i Francesc Bellapart.