A Sabadell hi ha l'entorn escolar més contaminat de Catalunya, segons l'estudi d'un grup ecologista

Sabadell encapçala el rànquing dels entorns escolars amb més contaminació de Catalunya. Així ho assegura un estudi recent d'Ecologistes en Acció, que situa l'escola Mare de Déu de La Salut, a la Gran Via, com el centre educatiu amb pitjor qualitat de l’aire de tots els analitzats. Segons dades de l'entitat ecologista, en aquest punt s’hi han registrat 40,7 micrograms per metre cúbic (µg/m³) de diòxid de nitrogen (NO₂), superant fins i tot el límit legal vigent de 40 µg/m³.
L’informe d’Ecologistes en Acció, elaborat sobre 147 centres educatius de 28 municipis, assenyala que gairebé el 40% dels entorns escolars amb més contaminació de Catalunya es concentren al Vallès Occidental i Oriental. En aquest context, Sabadell destaca especialment, tant pel cas de La Salut com per la presència de diversos centres amb nivells elevats de contaminació.
De fet, segons dades d’Ecologistes en Acció, altres escoles de la ciutat també superen el llindar de 20 µg/m³ que fixa la nova directiva europea que entrarà en vigor el 2030. És el cas del Nostra Llar (33,1), el Teresa Claramunt (30,4), el Joanot Alisanda (28,3), el Miquel Martí i Pol (26,2), el Ribatallada (24,5) o Enric Casasses (20,5). L’estudi del grup ecologista apunta directament al trànsit rodat com a principal causa d’aquesta situació, especialment en artèries amb densitat de vehicles, com la Gran Via. A més, recorden que els efectes del diòxid de nitrogen sobre la salut són especialment preocupants en infants.
Què diuen les dades de l'estació de Sabadell?
La presència de diòxid de nitrogen va caure un 6,4% a Sabadell l'any passat, segons les xifres recollides a l’estació de la Gran Via. Malgrat la millora, el municipi es manté amb una de les pitjors qualitats de l’aire de Catalunya, amb la segona estació amb més NO2, només per darrere de l’Eixample de Barcelona (29,1 µg/m3). L'Organització Mundial de la Salut considera que el límit diari de diòxid de nitrogen és de 25 µg/m3; i Sabadell va superar aquest llindar 184 dels 365 dies de l’any, segons les dades oficials de la Generalitat.