Caprabo tanca l'establiment d'un edifici històric de Sabadell

L’avinguda de Barberà perdrà un dels seus establiments de referència. És el supermercat Caprabo, situat al número 238, en l’antiga fàbrica Molins Germans, un edifici protegit pel pla de patrimoni local. L’establiment comercial es va buidant de mica en mica i les prestatgeries ja no es reposen amb nou material, a l’espera d’esgotar-lo per tancar definitivament, segons s’informa als clients: “únicament en aquesta botiga, liquidació per tancament d’aquest establiment”. El supermercat està situat a l’illa que hi ha a l’avinguda, entre els carrers dels Calders i Martí l’Humà. En l’extrem oest del carrer dels Calders hi ha l’accés al centre de formació municipal Cal Molins. L’edifici data de 1941 i l’arquitecte que el signa és Santiago Casulleras, el mateix autor, en la mateixa dècada, de l’Artèxtil, a la Gran Via.
En aquest cas, Molins Germans era una empresa que inicialment es dedicava al teixit de senyora i va anar evolucionant a tapisseria de luxe. Va tancar a finals dels anys 70 del segle passat.
Que ara tanqui el supermercat ha suposat un gerro d’aigua freda entre usuaris i veïns. Maricarmen S., per exemple, explicava ahir que “el tancament m’ha deixat feta pols, perquè aquest, per mi, és el millor dels tres supermercats que tinc aquí localitzats”. Ho comparteix Jessica Garcia, perquè “és un supermercat que està a minut de casa, que va molt bé. Ara, haurem d’anar molt més lluny per comprar quan el teníem aquí, de tota la vida. Jo venia cada dia”.
Una altra veïna, Rosa Batlló, explica que hi va cada 15 dies a fer la compra per ella i el seu pare, que té 96 anys. En destaca el servei a domicili, perquè seleccionava els productes, però després li duien a casa. Ara buscarà alternatives, però en coneix i no li agraden totes, perquè demanen fer la compra per Internet. Un altre cas és el d’Emma Limao, que comparteix que “normalment busquem la facilitat de tenir les coses més a prop, però bé, és una pena”. Recentment, Caprabo ha obert un establiment a la plaça del Mestre, que és a uns 10 minuts caminant.