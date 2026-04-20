La Crida avala un Centre de Cultura municipal, però reclama més concreció al Govern

La Crida per Sabadell celebra que la casa Grau continuï en mans municipals tot i el projecte de Centre de Cultura que impulsa l'Ajuntament de Sabadell en col·laboració amb la Fundació Banc Sabadell, que preveu donar cinc milions d'euros al municipi per fer-lo possible. La formació destaca que "s'ha demostrat que la nostra insistència i oposició retirada demanant explicacions del projecte ha arribat, en certs aspectes i parcialment, a bon port".
De totes maneres, la Crida manté "dubtes raonables" sobre aquesta iniciativa, tal com han posat sobre la taula el portaveu de la Crida, Oriol Rifer, i el regidor Guillem Fuster, en roda de premsa aquest dilluns a l'Ajuntament. D'una banda, celebren que l'edifici no formi part d'una concessió, sinó que l'acord entre les dues parts sigui una donació, però com que "no volem que aquests cinc milions siguin un regal enverinat", han dit, tenint dubtes sobre qui es farà càrrec del manteniment de l'edifici i del personal que hi treballarà.
Volen saber detalls com de quina forma es gestionarà aquest equipament cultural, quin paper tindrà cada part, com es podran fer aportacions al projecte via al·legacions i si hi haurà alguna contrapartida per la donació. La Crida també celebra que el projecte de museïtzació recaigui en tècnics municipals.
Espais coberts en cas de pluja
La Crida també ha donat a conèixer la moció que presentarà al ple d'aquest mes d'abril. En aquesta ocasió, la seva proposta se centra a reclamar que a la ciutat hi hagi tres espais públics porxats que puguin acollir actes en cas de mal temps, ja que quan plou, sovint, s'han d'anul·lar activitats per manca d'alternativa. El text presentat no parla de cap lloc específic, sinó que vol motivar el consistori a identificar els espais més adients, amb la intenció que almenys n'hi hagi un al sud, al centre i al nord, sense descartar que n'hi pugui haver a est i oest.