La plaça Frederic Mompou ha estat aquest dissabte escenari de la celebració de la Festa de la Primavera, organitzada per l'Associació de Veïns dels Safareigs de la Font Nova, una jornada que ha combinat activitats lúdiques per a totes les edats amb un rerefons clarament reivindicatiu. Tallers de corones de flors per als adults, jocs i manualitats per als més petits i una passejada històrica pel barri que han marcat el ritme d’un matí i tarda, participatius, amb música en directe durant tota la jornada.
Una de les novetats d’enguany ha estat l’intercanvi de llibres, pensat per escalfar motors de cara a Sant Jordi, que va tenir una bona acollida entre els assistents. La jornada va culminar amb una botifarrada popular amb productes de proximitat, que va reunir desenes de veïns en un ambient festiu.
Més enllà de la celebració, la festa també ha servit com a altaveu per a les demandes del barri. Durant l’acte, entitats veïnals i la comunitat educativa de l'Escola Enric Casassas han insistit en la necessitat de recuperar espais en desús. En aquest sentit, Jordi Sunyer, historiador i membre de l’associació veïnal Safareigs de la Font Nova, ha destacat el valor històric de l’antiga fàbrica Capmany: "Aquest vapor, que actualment està abandonat, té molta importància pel barri, perquè és un dels més antics, si no el més antic, de Sabadell, del 1840".
La proposta, explicada també en fulletons repartits durant la jornada, planteja transformar "la fàbrica Capmany en un espai verd d’interior d’illa, compartit entre el barri i l’escola Enric Casassas". Les entitats recorden que "aquest ús ja està previst urbanísticament des de 1993 i que fer-lo realitat respondria a una necessitat real de la zona".
Entre els motius que argumenten, hi ha "la manca d’espais oberts i saludables, la necessitat de millorar els entorns escolars i la preocupació per l’estat de degradació del recinte". També alerten de la presència de fibrociment, fet que, segons assenyalen, fa "encara més urgent actuar amb criteris de salut i seguretat".