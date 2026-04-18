Incendi en un habitatge del barri d’Espronceda

El foc, originat a la cuina, va ser extingit en menys de vint minuts amb la intervenció de tres dotacions de bombers

  • Crema un rentaplats a Espronceda
Publicat el 18 d’abril de 2026 a les 21:51
Actualitzat el 18 d’abril de 2026 a les 21:55

El barri d'Espronceda va veure's afectat per un incendi aquest passat divendres. L'incident, que va afectar un habitatge situat al carrer dels Teixidors, es va iniciar a les 19.05 hores en el segon pis, concretament a la cuina, on va cremar un rentaplats i part del mobiliari.

Les flames també van provocar una important afectació per fum a l’interior de l’habitatge. Tot i això, no es van registrar persones ferides.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar tres dotacions de bombers, que van aconseguir extingir l’incendi ràpidament. A les 19.24 hores, el foc ja es donava per apagat.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ:

