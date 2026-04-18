Nit de crema de contenidors a Sabadell amb un menor detingut

Diversos incidents per crema de contenidors han marcat la nit de divendres 17 a dissabte 18 d'abril a Sabadell. Els incendis han mobilitzat serveis d’emergència i cossos policials; que han acabat amb la detenció d’un menor acusat de provocar danys a la via pública.
El primer dels avisos de la nit va produir-se al carrer de Narcís Giralt a les 22.18 h, on s’ha incendiat una pila d’escombraries i tres contenidors. Una dotació de Bombers va desplaçar-se fins al lloc dels fets i va extingir el foc, evitant un ensurt més gros.
Hores més tard, a les 2.26 h de la matinada, s’ha declarat un segon incendi al carrer de Roger de Flor, al barri de Gràcia, amb dos contenidors afectats i un vehicle estacionat que ha patit danys a conseqüència de les flames.
En aquest segon incident, la intervenció d’un testimoni ha estat clau. La persona ha observat un jove en el moment en què presumptament iniciava la crema i ha avisat immediatament els serveis d’emergència. Poc després, efectius de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra s’han desplaçat a la zona, han localitzat el sospitós i han procedit a la seva detenció. Segons fonts policials, es tracta d’un menor d’edat a qui se li atribueix un delicte de danys.