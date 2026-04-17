Quines receptes, olors i sabors us evoquen a moments inoblidables? Respondre a aquesta pregunta és un dels grans objectius del llibre 'A foc lent: receptes de vida i de barri', un receptari que es va crear per enfortir els vincles entre el veïnat de Les Termes, fomentant la diversitat i la participació intergeneracional, a través de plats, que són molt més que això.
Després de mesos de feina en cadena entre l'alumnat de quart de primària de l'escola Vedruna Immaculada i el de 4t d'ESO de l'Institut de les Termes, sumat a la col·laboració dels veïns per revelar els seus secrets culinaris, la peça s'ha presentat aquest divendres a la Biblioteca del Sud. Els més petits, han estat els veritables protagonistes de l'acte, que ha culminat amb un berenar de germanor, activitats i xocolatada a la plaça de Les Termes. "Quan ens cuinen, vol dir que ens estimen", afirma Mariana Yañez, artista i educadora de CREART. "Aquest enfocament ens ha facilitat la vinculació amb la gent molt més del que ens pensàvem. Ens ha sorprès la professionalitat dels nens a l’hora de fer de periodistes. Perquè les receptes no arriben soles a taula: darrere hi ha persones, records i emocions".
Tallers artístics al voltant de la cuina i temàtiques socials, recollida de receptes, esmorzars comunitaris i creació de dibuixos, entre altres iniciatives, demostren que la feina col·lectiva dona resultats, aquesta vegada, en forma de relat literari. Tot i que inicialment només s'ha fet una tirada d'una desena d'exemplars, la regidora d'Acció Social, Laura Pineda, ha assegurat que es treballarà perquè les persones que han posat el seu granet de sorra en aquest projecte cultural, puguin tenir-lo a casa.
L'empatia: el principal ingredient d'A foc lent
La Mercedes viu al barri des de l'any 55 i no s'ha volgut perdre la festa. "M'emociona el que hem millorat, abans tot era terra i és fantàstic veure que tenim una biblioteca que organitza activitats com aquesta". La veïna amaga una gran història darrere del seu plat preferit. "Els meus pares eren d'Almeria, allà hi havia molt de peix, i la meva mare sempre cuinava caçó amb patates, pebrot escalivat i comí, que li donava el toc especial. És la recepta que més em recorda a la infantesa", s'emociona. El José i el Sixto, del Vedruna, també han gaudit de la trobada. "La xocolata calenta és boníssima!"
Un plat de migas és la recepta que més ha marcat la Daniela i l'Scar, dos joves participants. "Conviure ha estat molt enriquidor perquè els més grans ens han explicat històries amb il·lusió", coincideixen. "Una senyora ens va relatar que el seu marit va haver de marxar a la guerra. Ella es va quedar sola i va recórrer el país amb els seus fills. Tot i la mala època, les migas sempre eren una gran opció". D'altra banda, l'Edgar i la Dana, han estat els encarregats de presentar l'esdeveniment com a representants de l'institut. "Ens ho hem passat molt bé, hem connectat entre tots i hem entès que el barri ha d'estar molt més unit, com abans". I és que aquest projecte sociocultural, ha captivat els ciutadans del districte per la panxa!