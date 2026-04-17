"Recordar avui no és nostàlgia, és justícia": un acte a Sabadell reivindica memòria i valors republicans

El Centre Cívic de la Creu Alta ha acollit aquest divendres un acte amb motiu de la commemoració del 14 d'abril (dia que es va proclamar la Segona República l'any 1931). Organitzat per Ciutadans i Ciutadanes de Sabadell per la III República, la trobada ha combinat reflexió política i record històric de les víctimes del franquisme. A més a més, s'ha fet un pica-pica on els diversos assistents han continuat amb la xerrada.
Durant la iniciativa s'han llegit diverses proclames republicanes per part de membres de l'organització. Entre ells, Manuel Navas, que ha remarcat el compromís de les persones que van defensar la Segona República: "Som aquí per honrar la memòria de qui van ser represaliats, empresonats, torturats, exiliats i assassinats per sostenir un projecte de país, la Segona República".
Han definit la Segona República com "un intent genuí, valent i esperançador de construir una Espanya democràtica, laica, justa, social i lliure". Fent èmfasi en el cost de vides humanes que va comportar la seva defensa: "Desenes de milers de persones van perdre la vida per defensar aquesta idea".
La reivindicació de la memòria ha estat un dels eixos centrals de la jornada: "Recordar avui no és un exercici nostàlgic ni un gest simbòlic, és un acte de justícia".
Al llarg de la trobada també s’han identificat tres conceptes claus i vertebradors de la Segona República: la sobirania popular, l’imperi de la llei i la separació de poders; defensats com a "pilars indispensables per garantir una democràcia real i efectiva".
En la part final, les intervencions han connectat aquesta memòria amb el present polític i la necessitat de transformació: "La Tercera República no és un caprici sentimental ni una nostàlgia, és una conseqüència lògica, necessària i ètica".