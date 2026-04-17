Crema un vehicle a Ca n'Oriac per una avaria mecànica

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquesta tarda en la crema d'un vehicle al carrer de la Mola de Sabadell, al barri de Ca n'Oriac. Segons informen fonts del cos de rescat, el cotxe ha acabat en flames per una avaria en alguna de les peces. La situació ha agafat per sorpresa el conductor, que ha pogut sortir ràpidament del vehicle quan ha vist l'aparició de les flames. Tal com apunten des dels Bombers, l'home es dirigia al mecànic fins que ha vist que començava a sortir fum de la part davantera de l'automòbil.\r\n\r\nEls efectius han estat avisats del succés a les 16:10 i s'han desplaçat ràpidament fins a la zona de l'incendi. Dues dotacions dels Bombers han treballat en l'extinció de les flames, així com efectius de la Policia Municipal. Afortunadament, tan sols hi ha hagut danys materials i no se n'han hagut de lamentar de personals. Un fet semblant va passar dimarts passat en un autobús, a Torre-romeu. La crema de vehicles és un tema que ha portat cua durant les darreres setmanes, a causa de la quantitat de casos que hi ha hagut. Aquesta vegada, però, fonts oficials dels cossos d'emergència han confirmat que es tracta d'un incident. \r\n