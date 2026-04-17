Robatori llampec en una farmàcia de Can Rull: “En 40 segons ja havien fugit amb tota la caixa”

Robatori a l'interior d'una farmàcia del barri de Can Rull. Fa uns dies, dos encaputxats van irrompre de matinada en l'establiment i van executar un robatori fulminant que, segons van captar les imatges de les càmeres de seguretat, va durar tot just 40 segons. El robatori, que va tenir lloc el 10 d'abril al voltant de les 2.40 h, ha posat sobre la taula la sensació "d’inseguretat" entre le veïnat. Laura Diviu, farmacèutica titular de l'establiment, explica que tot va passar molt ràpid: “Van forçar la persiana, van trencar el vidre i van entrar directament a per la caixa intel·ligent. En menys d’un minut ja havien marxat”. En aquest breu espai de temps, es van endur la recaptació de tota setmana sencera.
Encara s’està fent el recompte exacte dels danys i de les pèrdues, però la sensació que queda al negoci és d’indefensió, exposa Diviu. “Estem espantats. En tres anys ens han robat dues vegades i, a més, hem patit un atracament a plena llum del dia. Furts, molts”, relata, que reconeix que el degoteig d’incidents és habitual. Diviu sosté que aquests episodis s'han convertit en una preocupació a part del sector farmacèutic de la ciutat, i explica que és habitual que entre establiments es comparteixin avisos: “Sovint hi ha algun incident o furt, alguns tenim la sensació general és d’indefensió”.
L’alarma va saltar i la policia va acudir ràpidament, però el robatori ja s’havia consumat. “Som conscients que en 40 segons la Policia no pot actuar. No poden atrapar-los en aquest marge de temps, és pràcticament impossible”, admet la farmacèutica. Tot i això, creu que la prevenció pot tenir un efecte dissuasiu: “Potser caldria més presència policial als barris, més patrullatge”. També des de l’associació veïnal del barri s’ha reclamat la possibilitat d’instal·lar càmeres de videovigilància en punts estratègics. Una mesura que, admeten, no elimina el problema però podria tenir efecte dissuasiu.
Per la seva banda, l’Ajuntament de Sabadell assegura que està reforçant la seguretat a la ciutat i ampliant la presència policial, especialment en horari nocturn. El consistori destaca que ha assolit la xifra més alta d’efectius de la Policia Municipal, amb 15 agents incorporats recentment i 15 més en formació, i que continuarà ampliant la plantilla. A més, anuncia un reforç específic de la vigilància nocturna amb una nova unitat d’agents cívics i el desplegament progressiu d’una xarxa de videovigilància que ja compta amb 116 càmeres. També preveu la posada en marxa d’una unitat nocturna amb 14 agents i dues furgonetes que actuarà els caps de setmana.