De Guardiola de Berguedà a Sabadell: una nova proposta d’hostaleria aterra a la ciutat i transformarà l’antic local de la floristeria Segalà

L’antic local de la històrica floristeria Carlota Segalà es convertirà en una nova vermuteria gastronòmica, Bdgust, impulsada per tres joves emprenedors: Jordi Martí, Oscar Pérez –provinents de Guardiola de Berguedà– i el xef Ferran Pastor. L’edifici, obra del despatx sabadellenc SausRibaLlonch, havia estat ocupat durant poc més d'un any per una cadena de cafeteria. Ara, però, tres emprenedors volen donar-li una nova vida amb un concepte que defineixen com a “vermuteria gastronòmica”, un espai pensat per al vermut, el vespreig i els sopars de platets per compartir. El projecte, que actualment es troba en plena reforma amb un interiorisme dissenyat per l’estudi creatiu 4 Cadires, preveu obrir portes el setembre de 2026, just després de la Festa Major, al carrer de Mestre Rius de Sabadell.
El sabadellenc Oscar Pérez explica que la decisió d’obrir a la ciutat va ser gairebé espontània. “Vam veure el local en lloguer i quan el vam veure, ens va convèncer del tot”, recorda. Pérez coneixia bé la ubicació i assegura que les possibilitats de l’espai els van convèncer de seguida. Fins ara, tant ell com Jordi Martí gestionaven un petit negoci de degustació –amb servei de restauració i botiga– a Guardiola de Berguedà, basat també en productes de proximitat. Jordi Martí detalla que el nou establiment de Sabadell busca ser un punt de trobada. “El que volem fer aquí seria una vermuteria gastronòmica on la gent es pugui trobar, venir a fer el vermut, el vespreig, trobar-se amb amics i família”, explica. La carta estarà centrada en productes catalans i en una oferta de platillos per compartir. A diferència del seu projecte anterior, aquí no hi haurà botiga per a centrar-se plenament en l’experiència de restauració.
La història professional de Martí ha estat marcada per grans noms de la gastronomia. Va començar a l’Hotel Arts de Barcelona i, després de formar-se, va passar per restaurants com el Lasarte de Martín Berasategui. “Sempre he tingut la inquietud d’obrir el meu propi local, però no un restaurant convencional, sinó un concepte més desenfadat”, explica. El seu pas per Guardiola, on va obrir un negoci que va créixer de quatre a vint taules a l’estiu, va ser clau. Aleshores va conèixer l'Oscar, que venia d’un altre sector però es va sentir atret pel món de la restauració. “Portem dos anys treballant junts, fem molt bon equip”, assegura Martí. El tercer soci, el xef Ferran Pastor, aporta la base tècnica i creativa. Ha treballat en restaurants amb Estrella Michelin i ha creat plats per a cuines d’alt nivell. “La filosofia de cuina és una idea de tres, però l’essència la porta ell”, diu Martí, que destaca la seva experiència i rigor.
Els emprenedors coincideixen que Sabadell i Catalunya tenen una riquesa gastronòmica que cal aprofitar. Volen oferir un espai proper, acollidor i amb una proposta culinària cuidada però sense formalismes. “Desenfadat i a gaudir, i que la gent se senti com a casa”, resumeixen. Si tot avança segons el previst, la nova vermuteria obrirà les portes el setembre de 2026, convertint un antic espai emblemàtic en un nou punt de trobada per als sabadellencs.