Sabadell en Comú Podem denuncia l’estat “lamentable” dels lavabos d’una escola

El grup municipal de Sabadell en Comú Podem ha registrat una bateria de preguntes al govern local per conèixer l’estat dels lavabos de l’escola pública Pau Casals, situada al carrer d’Atlanta, 31. La formació assegura haver rebut queixes de famílies per la situació “lamentable” d’aquestes instal·lacions, especialment pel fet que els lavabos destinats a l’alumnat d’i3 han estat una setmana sense funcionar.\r\n\r\nSegons expliquen, els lavabos –que s'han arreglat en les últimes hores– presenten deficiències, com elements oxidats, sostres amb risc de despreniment i un estat general de degradació. També alerten de la presència de fibrociment en algunes teulades, una qüestió que genera preocupació entre la comunitat educativa.\r\n\r\nEntre les preguntes registrades, el grup demana quin calendari hi ha per arreglar la resta de desperfectes i si el govern considerava que l’estat actual podia comportar riscos per als infants. També pregunten si preveu destinar part dels 3,2 milions d’euros anunciats pel Govern català per a la rehabilitació d’edificis educatius a millores en aquest centre.\r\n