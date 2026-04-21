El planejament de l'hospital Ernest Lluch passa de pantalla: i ara què?

L'arribada de la primavera havia de portar bones notícies sobre el futur hospital Ernest Lluch. Tal com va explicar el Diari fa unes setmanes, la Comissió de Territori de Catalunya -òrgan que es despenja de la Generalitat- es va reunir el 30 de març passat per abordar una carpeta que avança en el pla administratiu, cremant fases burocràtiques. Això sí, prèvies a l'inici de la construcció i encara sense licitació en curs. L’equipament es considera clau per a l'impuls de la comarca des de diferents esferes. Un dels objectius d'aquest nou centre de gairebé 20.000 metres quadrats és que rebaixi la congestió actual en el Parc Taulí de Sabadell, reduint el gruix d'usuaris i millorant l'atenció. En total, haurà de donar servei a 175.000 habitants de Barberà, Badia, Cerdanyola, Ripollet i Montcada i Reixac. Avui, el planejament ha entrat en un nou escenari amb l'aval de la Generalitat.
Tal com estava previst, i segons han confirmat fonts del Departament de Territori al Diari, la reunió de fa tres setmanes va servir per aprovar definitivament el tràmit urbanístic per al desenvolupament de l'equipament, validant així el projecte del sector N-150. L'avenç està pendent de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). La Modificació del Pla General Metropolità (PGM) ja l'havia aprovat provisionalment el Consell de l’AMB el juliol passat. Després, el 4 de desembre la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità va fer un informe que ara ha rebut la llum verda de l'organisme competent per superar una nova pantalla. El pas permet desencallar un llarg procés als despatxos que ha despertat el neguit del teixit associatiu, que reclama celeritat per començar a executar les obres.
Mobilització prevista al maig
De moment, la Comissió d'Entitats en Defensa de la Sanitat Pública de Cerdanyola -amb el suport de grups com Marea Blanca- ha organitzat el pròxim 10 de maig una manifestació amb l'Ernest Lluch com a principal reivindicació. La jornada ha d'arrencar a la plaça de l'Ajuntament de Cerdanyola, ha de continuar amb la lectura d'un manifest a la carretera de Barcelona i finalitzarà al Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Cerdanyola-Ripollet. La voluntat és mantenir la pressió en un moment que es percep crucial des dels col·lectius que fa anys que alcen la veu pel nou hospital a la zona.
Les citades veus del departament especifiquen que, en paral·lel, s’està tramitant el pla parcial que concretarà l’ordenació de les instal·lacions, definint les seves característiques des d'un punt de vista operatiu, en col·laboració amb el Departament de Salut. Es preveu l’aprovació provisional d’aquest document al Consell de l'AMB abans de l’estiu i la posterior tramesa a la Direcció General per a la seva aprovació definitiva, que correspondrà de nou a la Comissió de Territori de Catalunya quan li sigui remès. Un procés similar al cobert en el cas urbanístic. Amb tot, el projecte no es desplega només des d'un punt de vista sanitari. El planejament contempla el desenvolupament residencial i ambiental del sector de la carretera que uneix els tres municipis implicats.
Tot plegat, però, dependrà en última instància d'uns pressupostos de la Generalitat que continuen negociant PSC i Esquerra. En una entrevista al Diari, el president d'ERC, Oriol Junqueras, defensava la importància de l'Ernest Lluch. "La sanitat és una prioritat per a nosaltres, tant si hi ha pressupostos com si es fa a través de suplements de crèdit. Hem de millorar els serveis existents, mentre reduïm la despesa desplaçada", sostenia. Les dues formacions -llavors, amb el republicà Pere Aragonès com a cap del govern català- ja van expressar en els comptes del 2024 la voluntat de licitar el projecte constructiu per fer el nou hospital de proximitat del Vallès Occidental. Una declaració d'intencions que va quedar en paper mullat, sense aportar els diners necessaris. Dos anys després, l'equipament avança en un camí marcat pels entrebancs des de fa dècades.