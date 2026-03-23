El futur hospital Ernest Lluch: carpeta calenta

La lluita per fer realitat l'Ernest Lluch no s'atura. La Comissió d'entitats en Defensa de la Sanitat Pública de Cerdanyola ha liderat en els últims mesos diferents accions perquè el projecte acceleri. L'entitat es va crear fa un any amb la construcció de l'hospital vallesà entre cella i cella. "Tothom sap quants anys fa que ho reclamem", diu el portaveu Ignasi Laguna, secretari i membre de Marea Pensionista de Cerdanyola i Marea Blanca. En aquestes últimes setmanes, han contactat amb diferents partits polítics i han arribat a la Comissió de Salut del Parlament, on van exposar la necessitat del nou equipament per fer front a la saturació actual al Taulí de Sabadell.
L'objectiu de les iniciatives era aglutinar forces. Per això, el setembre passat van engegar una campanya de recollida de signatures, amb la reclamació per l'hospital encapçalant una llista amb altres peticions lligades a millores sanitàries a casa nostra. La lluita ha unit Ripollet, Montcada i Reixac, Barberà o Badia, a més de Cerdanyola, que ha aportat més de 8.000 firmes. El teixit associatiu de Terrassa i Viladecavalls també ha posat sobre la taula demandes locals. En total, han aplegat gairebé 25.000 avals. Una xifra que encoratja els col·lectius a continuar alçant la veu. El mes passat, una comitiva d'unes 200 persones va fer entrega de les firmes a la seu del Departament de Salut, a Barcelona. De moment, no s'han reunit amb cap representant de la conselleria per abordar la carpeta de l'Ernest Lluch. Però ja han tingut trobades amb ajuntaments, que refermen al Diari la seva implicació al voltant dels terrenys on s'ha de construir l'edifici. En una ronda de reunions al territori de la consellera Olga Pané el setembre passat, els consistoris ja van expressar el seu full de ruta amb un repte compartit: agilitzar els tràmits.
El procés administratiu avança
El juliol passat, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar provisionalment la Modificació del Pla General Metropolità per construir el nou hospital. Fonts de l'AMB detallen a aquest mitjà que a finals de setembre es va enviar l’expedient complet a la Direcció General d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, que és l’òrgan administratiu competent per a l’aprovació definitiva i posterior publicació. El 4 de desembre, l’expedient va ser informat favorablement per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, que alhora va acordar elevar-lo a la Comissió de Territori de Catalunya. La pròxima sessió d’aquesta comissió, tal com confirmen les parts, està prevista el 24 de març. Dia en què presumiblement s’hauria d’aprovar definitivament la modificació. Una vegada aprovada, es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i entrarà en vigor.
El projecte ha passat per diferents fases, amb avenços que permeten respirar un cert optimisme a l'agrupació. Laguna confia que s'entra en una fase clau. El representant espera que un cop aprovat per l'òrgan competent, l'expedient passi al Departament de Salut, que haurà de licitar el projecte definitiu i, en una fase posterior, licitar i executar les obres. "Nosaltres estem fiscalitzant tot el procés. Som a sobre de la data del 26 perquè és vital. Ja hem esperat prou", remarca. Fonts de l'AMB destaquen que, en paral·lel s’està avançant amb la tramitació del Pla parcial del sector Hospital, que és el document que concreta com serà el nou barri a l’entorn de l’hospital (carrers, places, equipaments, edificis d’habitatges i edificis destinats a altres usos). Es preveu l’aprovació provisional d’aquest Pla parcial al Consell Metropolità abans de l’estiu i la posterior tramesa a la Direcció General per a la seva aprovació definitiva. Tràmits que s’estan realitzant de forma coordinada amb Salut, que reitera el seu compromís. "Estem treballant en allò que està a la nostra taula, com la redacció del pla funcional, que ja el tenim fet", apunten, a l'espera de la cessió del terreny.
Mobilitzacions previstes en les pròximes setmanes
Un cop es confirmi el següent moviment als despatxos, des de les plataformes ciutadanes esperen reunir-se amb Salut per conèixer la cartera de serveis que tindrà l'hospital. "Volem saber el contingut, que és el que es determinarà en la fase de licitació", assenyala sobre el procés administratiu. La voluntat expressada per les entitats és que la maquinària pugui entrar als terrenys durant el 2027. En aquest sentit, Pané va situar el 2030 com un horitzó plausible per l'inici de l'activitat assistencial: aproximadament, un any i mig per tenir el projecte executiu i tres més de durada per a la construcció. Tot i això, sense data per a engegar les obres ni un calendari definit, a l'espera que se superi la part burocràtica. El document amb el qual es treballa presenta una superfície de 19.235 metres quadrats. “La idea és un dispositiu hospitalari que serveixi per descongestionar el Taulí, però treballant conjuntament, formant part del Parc Hospitalari”, va detallar la consellera fa uns mesos.
A l'espera que tot fructifiqui, la Comissió en Defensa de la Sanitat Pública ha impulsat xerrades a diferents barris de la zona. El 19 d'abril, després de les manifestacions previstes a diversos punts de la comarca, han convocat un acte al carrer "per l'hospital Ernest Lluch". La concentració creix avui a expenses de determinar l'esperit que tindrà. Si els terminis es compleixen i el 26 de març es fa un nou salt que desbloquegi la qüestió, serà un to festiu i de celebració. Si no s'aprova, avisen, les mobilitzacions preveuen arribar fins al terreny de l'hospital, tallant l'N-150. S'albiren setmanes convulses a tots els nivells.