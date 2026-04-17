Oriol Junqueras: "Hem d’apostar per un país que no sigui només radial. Catalunya és molt més que Barcelona"

Oriol Junqueras ha situat la línia orbital ferroviària, un servei de tren entre Vilanova i Mataró, passant per Terrassa, Sabadell i Granollers, com la gran aposta d’ERC per al Vallès i la segona corona metropolitana, en una conferència a Fira Sabadell celebrada aquesta setmana. Després de l’acte, el líder explica el seu projecte de comarca i de país, i desgrana les seves propostes de mobilitat, habitatge i economia, en una entrevista amb el Diari.
Està fent una gira arreu de Catalunya per presentar la seva candidatura a president de la Generalitat i explicar el seu model de país. Per què s’ha aturat a Sabadell?
Hem vingut a Sabadell perquè és una de les grans ciutats del país i un referent en termes econòmics, en la línia de tota la comarca. El Vallès Occidental té el mateix PIB que Biscaia! Volem estar al costat de la societat catalana, dels empresaris, dels treballadors i de les famílies i explicar els reptes de futur de cada comarca i de Catalunya.
La seva proposta estrella per al Vallès és la línia orbital ferroviària, un servei de tren entre Vilanova i Mataró, passant per Terrassa, Sabadell i Granollers. El projecte no és nou, és del Tripartit. Per què el recupera ara, vint anys després?
Hem d’apostar per un país que no sigui estrictament radial. Barcelona és la capital de Catalunya i és molt important, però Catalunya és molt més que Barcelona. La línia orbital és un projecte que uneix el Garraf, l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i el Maresme, on viuen milions de persones i es concentra l'activitat industrial del país. El transport públic ha de ser una garantia en termes econòmics i també socials, per connectar els llocs on la gent viu i on treballa.
Hi ha menys de deu quilòmetres de distància entre Martorell i Terrassa i, en canvi, cal una hora i mitja per anar en tren d’una ciutat i a l’altra. La connexió entre el Baix Llobregat i el Vallès és la més flagrant de totes?
Els trens del Vallès Occidental donen un servei des de i fins a Barcelona. Des d’una perspectiva de país, no té cap sentit que no hi hagi una connexió clara, ben definida i funcional entre Martorell i Terrassa, com també és un disbarat que no existeixi entre Vilanova de Geltrú i Vilafranca del Penedès, entre Sabadell i Granollers i entre Granollers i Mataró. La Línia Orbital Ferroviària hauria d’actuar com una AP-7 ferroviària.
En quin sentit ho diu?
L’autopista està col·lapsada moltes hores al dia i cal que una part del transport de mercaderies vagi en tren. Actualment, només el 3% de la distribució de Catalunya es fa amb ferrocarril, mentre que a països com Suècia representa més del 40%. Hem de modernitzar el país després de 50 anys sense inversió de l’Estat: aleshores érem cinc milions, i ara en som més de vuit milions. La població ha crescut un 60%, mentre que la xarxa de tren convencional a Catalunya, per part de l'Estat, ha crescut zero. Cal donar a Catalunya allò que mereix i que necessita.
L’any 2010 es va estimar que el cost de la línia ascendiria a uns 4.000 milions d’euros. Amb quin finançament pretén executar-la?
El finançament ha de venir de l’Estat, perquè el deute que té amb Catalunya és monstruós: el govern espanyol no ha executat el 50% de les inversions en els últims quinze anys a Catalunya. Nosaltres hem arribat a acords rellevants per al país, com la millora de la línia R4 de Rodalies entre Barcelona, Sabadell i Manresa. L’Estat ha invertit 2.660 milions d’euros fins ara, i nosaltres tenim compromisos amb el govern espanyol fins als 8.000 milions. Amb els 5.000 milions d’euros que queden per executar, es pot fer la línia orbital sencera. I amb l’anualitat del nou model de finançament, també. El que falta és la voluntat política per prioritzar-ho.
Per què no li encaixa la ronda Nord en aquesta Catalunya que creix? Per què s’ha de triar entre el tren i la carretera, com si fos entre el pare i la mare?
La nostra prioritat és el ferrocarril, perquè és un servei de molta més qualitat, més ràpid, més útil i més respectuós amb l’entorn d’aquestes comarques i de Catalunya. L’Estat va projectar la B-40 fa 60 anys, qui no l'ha fet és l'Estat i, per tant, si l’Estat l'executa, està bé. Nosaltres preferim executar línies de tren. No cal fer coses malament, si se'n poden fer de bones.
ERC va acabar acceptant el tram de la ronda Nord entre Terrassa i Sabadell. Quina serà la seva posició si es planteja que l’autovia arribi a Granollers?
ERC està en contra de la B-40, igual que ho ha estat històricament. Estem a favor de la modernitat de veritat, del tren i no de l’asfalt.
La mobilitat és un dels principals problemes dels catalans, però el primer és l’accés a l’habitatge. Què creu que ha de fer el Govern català?
A banda de construir obra nova, s’ha d’afrontar el repte de la rehabilitació d’habitatges a Sabadell i a altres capitals de comarca del país. Es tracta d’una solució capil·lar i redistributiva que garanteix oportunitats arreu del territori. Un altre dels avantatges és que no hi participen només les grans empreses, també els fusters, els ferrers, els lampistes, els paletes, els constructors, els enguixadors… Si el PSC vol uns pressupostos, nosaltres demanarem que incorporin un pla de rehabilitació ambiciós i també un pla específic per als pobles.
Al Vallès fa anys que es reclama el nou hospital Ernest Lluch, que servirà per descongestionar el Taulí. La tramitació de l’equipament avança, però falten els pressupostos. Inclourà aquest projecte en la negociació dels comptes amb el Govern?
Per a nosaltres és important, sí. La sanitat és una prioritat per a ERC, tant si hi ha pressupostos com si es fa a través de suplements de crèdit. Hem de millorar els serveis existents, mentre reduïm la despesa desplaçada. Cada any es gasten 3.500 milions més dels que estan pressupostats i això no para de créixer, i aquest és un deute per als nostres fills i nets. S’ha de preveure una dotació per reduir aquest diferencial.
Ha condicionat els pressupostos de la Generalitat al traspàs de la gestió del 100% de l’IRPF. El nou ministre d’Hisenda ja ha dit que no ho veu gens clar.
És que, de fet, el PSOE mai no veu res clar. No és cap novetat, diguem-ne. Tampoc veien clar el model de finançament i al final l’hem aconseguit, ni la reducció del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica i vam arrencar 17.100 milions d’euros. Nosaltres treballem perquè Catalunya ho pugui aconseguir.
Quan? Amb quins terminis?
Escolti, tan aviat com sigui possible. La pressió l’han de posar sobre aquells que incompleixen.
Torno a la sanitat: el govern de Sabadell ha previst traslladar les consultes externes del Taulí a l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil. ERC havia pactat el retorn de la caserna a titularitat municipal en el pacte de pressupostos de l’Estat del 2023. Som al 2026.
Una demostració més que el PSOE no compleix amb els acords als quals arriba i, per tant, segur que tothom entendrà que aprofitem la negociació pressupostària per exigir que compleixi els seus compromisos. Celebraré molt que els mitjans de comunicació, les entitats de tota mena, els sindicats i els empresaris de Sabadell i de tota la comarca ens ajudin a demanar-los que compleixin els acords.
Ha lloat el pes industrial de Sabadell i del Vallès, però els indicadors apunten que hem perdut pistonada en les últimes dècades. Quins sectors creu que s’han de potenciar a la nostra comarca?
Som industrialistes, és a dir, estem a favor de la indústria, perquè la indústria genera els llocs de feina més estables i més ben pagats i contribueix al creixement de la renda per càpita. Volem indústria perquè volem sous dignes. I de quin tipus? Doncs la relacionada amb la química, amb la farmàcia, amb les energies verdes renovables, amb l'automoció, l'auxiliar de l'automòbil, amb els trens.
Indústria nacional o estrangera?
Estem a favor de les inversions que arribin, però sobretot donem suport a la indústria d’aquí, de tota la vida. S’ha de donar continuïtat a les iniciatives empresarials que han existit i que han de continuar existint.
Una pregunta de política local: dona per tancada la crisi de lideratge a ERC Sabadell amb la sortida de Gabriel Fernàndez? Quines expectatives tenen a la ciutat i a la comarca de cara a les municipals del 2027?
Esquerra Republicana a Sabadell és un partit molt sòlid –ho ha estat sempre– i ara té una candidata formidable que tindrà un gran paper en el futur d'aquesta ciutat. El millor que li pot passar a Sabadell és que Esquerra Republicana torni a ser decisiva. ERC és un dels poquíssims partits que creixen a totes les enquestes. Només ho podem dir nosaltres i uns altres. Estem segurs que les millors propostes per a aquest país i per a aquesta comarca són les nostres.
Abans d’acabar, per curiositat. Què feia a la Nova Creu Alta en el CES-Europa?
M’agrada el futbol territorial, el futbol de Primera i de Segona Federació, on juga el Sant Andreu, que és l'equip de la meva àvia i del meu besavi i que pujarà de categoria l’any que ve. Espero que el Sabadell pugi a Segona la temporada 2026-2027. Serà una molt bona notícia per a Sabadell i per al futbol català!