FOTOS | Tallen la ronda d'Europa per intervenir en la possible caiguda d'un arbre

Els Bombers de la Generalitat han intervingut aquesta tarda en la tala d'un arbre que estava a punt de caure a la ronda d'Europa. L'avís de perill de caiguda ha saltat a les 15:56 h d'aquest divendres i el cos de rescat s'ha coordinat amb la Policia Municipal per dur a terme la pertinent intervenció preventiva. El trànsit d'un tram de la mateixa via ha quedat tallat a la circulació perquè els efectius poguessin treballar còmodament i evitar incidents. Els serveis d'emergència han arribat abans que el problema transcendís i provoqués danys personals o materials. En l'incident hi ha treballat una dotació dels Bombers. 

A inicis d'any, es van produir diverses caigudes d'arbres i fanals a Sabadell diverses caigudes d'arbres en dies d'inclemència climàtica, com fortes pluges o ventades. Davant d'això, s'han dut a terme diverses intervencions en arbres que es trobaven en perill de caiguda a diferents punts de la ciutat. 

Fotos de Juanma Peláez

	Els Bombers intervenen en la caiguda d`un arbre
	Juanma Peláez