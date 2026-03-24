VÍDEO | Nova crema de vehicles: dos turismes calcinats al barri de Covadonga

Incendi de vehicles al barri de Covadonga. Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest dimarts a primera hora del matí, a les 5:15 h, en la crema de dos vehicles a la cantonada entre el carrer de Covadonga i el carrer de Felip Benessat. Els turismes han quedat afectats pràcticament totalment per causes que no han transcendit i s'ha cremat la façana exterior del domicili número 62 del mateix carrer de Covadonga. L'interior de l'habitatge, però, no s'ha vist perjudicat per l'incendi. En l'incident no s'hi han registrat ferits.\r\n\r\nEl succés, que ha cridat l'atenció d'alguns veïns de la zona que s'han apropat a veure les flames, ha acabat en un ensurt i amb danys materials. En l'incendi hi han assistit una dotació dels Bombers de la Generalitat i de la Policia Municipal, que hi han treballat durant poc més d'una hora. És el tercer incident en pocs dies. Aquest cap de setmana, tres vehicles es van veure afectats per successos similars. Dos vehicles es van veure afectats a l'avinguda de Can Deu, mentre que un més, a la confluència entre la carretera de Terrassa i el passatge de Can Feu. \r\n\r\n\r\n