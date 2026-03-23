Tres vehicles afectats en dos incendis de matinada a Sabadell

Dos incendis a Sabadell diferents han acabat amb tres vehicles afectats aquesta matinada. Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han actuat aquest dilluns a dos punts de la ciutat per la crema sobtada de tres vehicles. El primer dels dos successos ha tingut lloc a la 1:31 h, a l'avinguda de Can Deu, al barri de Sant Julià, on hi ha hagut dos turismes afectats: un ha cremat del tot, mentre que un segon vehicle s'ha encès gairebé en la seva totalitat a excepció de la part davantera, on s'hi troba el motor. Una dotació dels Bombers, així com una unitat de la Policia Municipal de Sabadell s'han desplaçat fins al lloc dels fets, en el qual no hi ha hagut cap persona ferida. \r\n\r\nD'altra banda, a al confluència entre la carretera de Terrassa i el passatge de Can Feu, als Merinals a les 6:30 h d'aquest dilluns, un turisme ha quedat completament afectat per les flames. Segons fonts del cos de rescat, alguns cotxes que es trobaven a la vora han quedat parcialment afectats per la radiació. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès una persona que ha patit una episodi d'ansietat provocat per l'incident. Una dotació dels Bombers hi ha treballat durant una mitja hora, aproximadament, juntament amb la Policia Municipal. \r\n\r\n\r\n➡️01.27h. Cotxe a Sant Saduní d'Anoia\r\n➡️01.31h. Dos cotxes a Sabadell\r\n➡️03.36h. Contenidor a Terrassa\r\n➡️05.41h. Contenidor a Vic 📸\r\n➡️06.30h. Cotxe a Sabadell\r\n➡️07.17h. Contenidor a Calafell#bomberscat\r\n— Bombers (@bomberscat) March 23, 2026\r\n