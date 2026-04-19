La Creu de Barberà celebra amb èxit el seu Sant Jordi anticipat

La Creu de Barberà ha viscut aquest cap de setmana una celebració anticipada de la Diada de Sant Jordi amb diverses activitats per a tots els públics. L'avançament de la iniciativa, impulsada per l’Associació de Veïns de la Creu de Barberà, ha estat causada per " la necessitat d’adaptar la festa al calendari laboral i afavorir la implicació del barri", explica la presidenta de l’associació de veïns, Ana López. Durant aquest 18 i 19 d'abril, els participants han pogut gaudir d'activitats infantils, una xocolatada popular, actuacions musicals i, fins i tot, un concurs literari.
"La jornada consisteix en un cap de setmana dedicat a celebrar Sant Jordi al barri", recalca López, que destaca la bona acollida de les activitats. Entre elles, les tradicionals paradetes han tingut un enfocament especial: "Més que paradetes són una mostra veïnal, on la gent ensenya les seves elaboracions pròpies i productes artesanals", assenyala, reivindicant el talent i la creativitat locals.
Un dels moments més destacats ha estat l’acte central, que es va celebrar la tarda de dissabte. "Es va fer un acte amb torxes per la pau, amb lectura d’un text i música; va ser molt emotiu", recorda López. També ha tingut un paper important la lectura de la llegenda de Sant Jordi en diversos idiomes, reflectint la diversitat del barri: "Es va llegir en àrab, xinès, anglès, català i castellà".
El matí de diumenge ha estat més festiu i familiar, amb la xocolatada, el vermut i una cantada popular amb entitats del barri. "Es vol implicar el barri sense perdre les nostres arrels i la tradició", conclou la presidenta.
