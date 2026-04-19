Sabadell Còmics reuneix quatre veus destacades del còmic nacional

La vitalitat del còmic actual s'ha fet evident aquest dissabte 18 d’abril al carrer de Sant Antoni, amb una trobada organitzada per la llibreria Sabadell Còmics, que va reunir quatre autors de còmic nacional per signar les seves obres com a prèvia pel Sant Jordi.
Andrés Jiménez 'Jimix', dibuixant i exjugador del Barça de bàsquet i de la selecció espanyola, va compartir amb el públic Mi loca historia del básquet, una obra que trasllada la seva trajectòria esportiva al llenguatge del còmic amb un to lúdic i personal. "Crear aquest còmic estat un procés lent; sempre m’ha agradat el còmic i el dibuix, i m’ho prenc com una cosa divertida", explicava. Entre records i vinyetes, també hi ha espai per a anècdotes icòniques: "Hi ha un dibuix amb Fernando Martín on jo li deia Conan i ell em deia Jimix, en referència als còmics d'Astèrix, com si fóssim personatges de còmic".
L'autor terrassenc Oriol Vlak, després d’una dècada treballant pel mercat francès de la bande dessinée, va signar llibres també al carrer de Sant Antoni on va presentar la seva primera obra en solitari; Soy un gato. "Publicar-lo és donar sentit a la idea inicial de quan comences; entres en aquest món per fer els teus propis personatges", afirmava. L’obra, aparentment senzilla, amaga múltiples lectures: "És un viatge per rescatar un amic, però té moltes capes, amb tocs autobiogràfics i moltes referències culturals".
En una línia diferent, Mariano de la Torre va donar a conèixer Global Rangers: Ground Zero, una aposta per construir superherois amb segell propi. "És una idea que tenia des de petit, influït pels herois de Marvel", explicava. La seva proposta busca recuperar sensacions dels grans superherois dels anys cinquanta i seixanta: "Volia aquell regust antic, aventures més ingènues, però amb un gir modern. Si hi ha tanta nostàlgia, per què no crear alguna cosa nova que la reculli?".
Tancant el conjunt, Santi Casas va presentar Maldito, una reinterpretació del mite del Comte Arnau amb una estètica influïda pel manga. "Sempre m’havia impressionat aquesta figura; té una imatge molt potent", detallava. Segons l’autor, el llenguatge manga permet "aprofundir en les emocions i explicar molt bé la importància d'aquest personatge tradicional de la nostra cultura". El resultat és una lectura contemporània d’un personatge "ambivalent, capaç de construir i destruir".