La Fundació Bosch i Cardellach presenta un llibre sobre les medalles i distincions de Pau Vila

La Fundació Bosch i Cardellach presenta aquest dimarts 2 de juny de 2026 (19h) el llibre Medalles i distincions a Pau Vila. Una mirada a la seva trajectòria, una publicació editada per la mateixa entitat que proposa una aproximació singular a la figura de Pau Vila a través dels guardons, insígnies i reconeixements que va rebre al llarg de la seva vida.
Pau Vila va ser un dels geògrafs, pedagogs i divulgadors culturals més importants de la Catalunya del segle XX. Nascut a Sabadell l’any 1881 i mort a Barcelona el 1980, és considerat una figura clau en la renovació de la geografia catalana moderna i en la introducció de nous models pedagògics vinculats a l’escola activa i al pensament noucentista.
L’acte comptarà amb la participació d’Anna M. Balaguer, doctora en Història i autora de l’estudi, així com d’Isidre Carner, vicedirector de la Fundació Bosch i Cardellach, i de Rossend Casanova, president de la Societat Catalana d’Estudis Numismàtics de l’Institut d’Estudis Catalans.
La publicació editada per la Fundació Bosch i Cardellach planteja un recorregut per la trajectòria vital, docent i investigadora de Pau Vila a partir del seu medaller i de les distincions vinculades a la seva activitat pública i cultural.
El llibre mostra com darrere de cada medalla, insígnia o guardó hi ha una història vinculada als seus anhels, les seves relacions personals i acadèmiques, la seva implicació amb el país i la seva participació en entitats culturals i científiques. L’estudi també confronta la informació continguda en els objectes medallístics amb documentació bibliogràfica i arxivística, ampliant així la mirada sobre la figura de Pau Vila i el context històric i intel·lectual que l’envoltava.
El material analitzat forma part del llegat de Pau Vila conservat a la Fundació Bosch i Cardellach, que custodia la seva col·lecció personal d’auques, romanços i altra literatura de canya i cordill —de les més importants del país—, així com fotografies familiars i el seu medaller personal.
L’acte tindrà lloc a la seu de la Fundació Bosch i Cardellach (c. d’en Font, 1, Sabadell). L’entrada és gratuïta.