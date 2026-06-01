El quadern que posa a prova el català: de 'l'inginyer' a les alternatives al 'bro' i 'prime'

Sabies que cada vegada que diem pels pèls! potser evoquem un mariner a qui van salvar del mar perquè van veure-li la cabellera (o bé el van treure de l’aigua hissant-lo pels cabells)? I per què exclamar what the fuck quan tenim el genuí què collons? Qui és l’autor de la mítica i incòmoda frase, història de la televisió catalana, bueno, bueno, bueno... o sigui que Montse i Meritxell? Què creieu que és enganyapastors, un insult o un bolet? Encetem el meló dels refranys: relacionaries el hábito no hace al monje amb l’equivalent al català, vesteix un bastó i semblarà un senyor? L’àvia segur que no diu perruquera, sinó pentinadora.
El sabadellenc Marc Solé, creador de contingut a les xarxes socials relacionat amb la llengua, ha recopilat paraules, expressions, referències culturals i costumisme en “un passatemps per donar un cop de mà al català”, Quadern de la llengua i la cultura, que presentarà dimarts a les 19h a la Llar del Llibre. Són jeroglífics, mots encreuats, sopes de lletres i altres jocs il·lustrats per l’igualadí Xavier Mula susceptibles d’endur-se a la platja. L’objectiu és jugar, entretenir-se, guixar, ratllar, descobrir i equivocar-se. “No tinc cap mena de vocació acadèmica. Si podem fer alguna cosa per la llengua, és que sigui divertida, que estigui de moda”, explica Solé, llicenciat en Art Dramàtic i Màrqueting. “Jugar amb el català és una manera d’evitar que es perdi”, reafirma.
L’editorial Grup62 va contactar amb Solé després de comprovar el furor que causa amb els vídeos a Instagram, on acumula 40.000 seguidors, i a TikTok, on en té 13.000. Mentre passeja pel carrer, sempre amb un deix irònic, es grava proposant substituir anglicismes estesos com bro per mestre o soci, ensenya vocabulari per al Crossfit, com gatzoneta, i reivindica “paraules d’antes”, com fulanu. És la virtut del quadern, que va des de d’allò que diuen els avis –abogat– fins al que podrien dir els nets, com millor versió enlloc de prime.
A la seixantena de pàgines, s’hi troba “memòria col·lectiva, una mica de conya i molt carinyo cap a una llengua que no sempre tractem com es mereix”. No és el català acadèmic de diccionari, sinó “el que surt sol, el que es parla al menjador, al bar o al carrer”. Solé afirma que és un quadern per a tothom, tant per als nadius com per als qui en vulguin aprendre, tot i que aquests últims trobaran que és una mica més complicat.
S’hi pot navegar entre la nostàlgia i el descobriment, amb reptes entremig com associar frases del Polònia de personatges com Artur Mas, David Fernàndez i Joan Laporta. “TV3 ha connectat part del nostre imaginari col·lectiu, hi ha frases de Plats Bruts que formen part de la cultura catalana”, assenyala.
N’hi ha uns quants que els sabadellencs, que tenim molt present el tèxtil, segur que endevinarem ben ràpidament entre els exercicis que proposa Solé: fil per randa, llepafils, indumentària, gènero, perdre un llençol a cada bugada, tenir mala peça al teler...
Un dels exercicis: Parant l'orella
Si un expat fa cap a un celler de barri i escolta les converses de les taules del costat... Ajuda’l a entendre les expressions:
1) Anar a treure el cap
a) Acomiadar un alt directiu
b) Acostar-se a algun lloc i estar-s'hi poca estona
2) Anar a missa alguna cosa
a) Explicar un secret que només el sabrà l'altre
b) Una cosa es farà tant si com no
3) Conèixer el panyo
a) Dit del serraller que t'obre la porta quan t'has deixat les claus a dins
b) Conèixer a fons un assumpte o una persona
4) Saber de quin peu calça
a) Conèixer bé una persona
b) Tenir una llesca més gran que la del Ieti
5) Dir que algú beu a galet
a) Insinuar que és molt vell, que fa coses de iaio
b) Acousar-lo de ser molt ingenu i crèdul
6) Anar de cul
a) Tenir molta feina, anar sobrepassat
b) Ballar a l'estil Beyoncé
7) Ser al rovell de l'ou
a) Ser un cuiner d'estrella Michelin
b) Ser al centre del lloc més important
8) Matar el cuc
a) Prendre bromur
b) Fer passar la gana picant alguna cosa
9) Saber-la llarga
a) Explicar moltes batalletes sense adonar-se que es fa pesat
b) Tenir molta experiència i astúcia