Victòria d'ofici del CE Sabadell davant de l'Hércules a la Nova Creu Alta

Victòria d'ofici i patiment del CE Sabadell en una Nova Creu Alta pletòrica. Els arlequinats s'han imposat per la mínima a l'Hércules a la Nova Creu Alta amb un solitari gol d'Eneko Aguilar a l'inici de la segona meitat. No ha estat la versió més brillant dels homes de Ferran Costa que han sabut tancar la seva porteria i sumar un triomf cabdal per continuar posant pressió a l'Eldense, que es manté líder gràcies a un gol al descompte en el seu duel davant del Cartagena.
D'inici, Costa ha presentat un onze amb tres novetats, dues especialment sonades. Genar Fornés i Joel Priego, fixes en els esquemes dels arlequinats, s'han quedat a la banqueta, en el cas del manresà, per primer cop aquesta temporada en lliga. També 'Tito' Tolosa ha estat suplent. Per contra, han tornat a l'equip titular Arthur Bonaldo, Javi López-Pinto i Agustín Coscia. El santcugatenc ha fet de carriler esquerrà, amb Eneko Aguilar ocupant una posició més centrada. En la convocatòria, la nota positiva ha estat el retorn de José Ortega cinc mesos després.
Ha sortit bé el Centre d'Esports, amb bon ritme i possessió. S'han instal·lat a camp contrari els locals i han tingut les primeres arribades de perill en dues bones oportunitats que Coscia no ha arribat a rematar i també en un xut des de la frontal de López-Pinto que ha aturat el porter sense més complicacions. L'Hércules, amb molta calma en tot moment, ha buscat frenar el ritme dels arlequinats i, amb el pas dels minuts, ho ha aconseguit amb possessions llargues, però sense grans ocasions.
La millor dels visitants ha estat en una rematada de Guti des de l'interior de l'àrea, després d'una bona centrada de Javi Jiménez. S'ha intentat refer el Sabadell amb més possessió, però no ha acabat de trobar el ritme en un primer temps amb una velocitat de joc que ha afavorit més els interessos dels alacantins. Abans del descans, ha tornat a accelerar el conjunt de Ferran Costa tot i que la defensa herculana no ha patit ensurts, més enllà d'un xut des de la frontal de Carlos García que ha sortit molt alt. Al pas per vestidors, igualada a zero merescuda.
A la represa, l'inici ha estat immillorable i abans de complir-se els cinc primers minuts, Eneko Aguilar ha caçat una pilota a l'interior de l'àrea i ha definit amb una gran volea ajustada al pal per obrir la llauna. L'Hércules ha donat una passa endavant amb el marcador advers i ha començat a acostar-se sobre la porteria de Fuoli. Els principals avisos han estat en xuts des de la frontal de Ben Hamed i Josep Calavera, tots dos desviats. Costa ha donat refresc a l'equip a l'equador amb un triple canvi amb l'entrada de Genar Fornés, Tito i Godoy per Carlos García, amb alguna molèstia, López-Pinto i Escudero.
L'equip s'ha tornat a fer amb el control del partit, amb més possessió i alguna arribada, però sobretot frenant els intents dels visitants. Fins i tot ha fregat el segon el conjunt arlequinat en un servei de cantonada rebotat que ha salvat Blazic amb una gran intervenció. Rubén Martínez ha substituït Coscia i ha esgotat finestres el tècnic amb l'entrada de Carlos Alemán pel 'Xino' Astals, ja al tram final del duel. Ha pogut sentenciar Godoy en el descompte després d'una recuperació a camp contrari, però la seva vaselina ha sortit desviada. Ha tocat patir i ha certificat el triomf el Centre d'Esports que la pròxima setmana visitarà el Marbella.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Bonaldo, Kaiser, Carlos García (Genar Fornés, m. 67), Astals (Alemán, m. 87), Urri, Quadri, Eneko Aguilar, López-Pinto (Tito, m. 67), Escudero (Godoy, m. 67) i Coscia (Rubén Martínez, m. 76).
Hércules: Blazic, Rentero, Monsalve (Bolo, m. 85), Nico Espinosa, Ben Hamed, Jeremy (Traoré, m. 67), Fran Sol (Laoui, m. 75), Calavera (Mangada, m. 75), Javi Jiménez, Guti (Fede Vico, m. 75) i Mehdi Puch.
Àrbitre: Aimar Velasco (comitè basc). Grogues: Eneko; Godoy; Rentero, Espinosa.
Gols: 1-0, Eneko Aguilar m. 50.
Incidències: 7.441 espectadors a la Nova Creu Alta amb una vintena de visitants.