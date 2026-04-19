L’Estruch celebra el Dia Mundial del Circ

"Celebrar el Dia Mundial del Circ és celebrar una disciplina amb la qual la ciutat està profundament vinculada". Amb aquestes paraules, la directora de l’Estruch, Mireia Llunell, resumia l’esperit d’una jornada intensa que s'ha celebrat aquest dissabte 18 d'abril.
La celebració va combinar participació, exhibició i processos creatius en una programació diversa per a un públic de totes les edats. El matí va arrencar amb una nova sessió de Circ en família, amb les places exhaurides, on infants i adults van gaudir de disciplines com els malabars, el trapezi o les acrobàcies. "Ha sigut tota una jornada de portes obertes, amb molta activitat gratuïta per a la ciutadania", explicava Llunell, destacant la voluntat d’apropar el circ a tothom.
Després d’aquesta proposta familiar i amb participació del públic, el matí va continuar amb un assaig obert d’una companyia de teatre gestual, oferint als assistents una mirada privilegiada als processos de creació. Moltes famílies van allargar la seva estada a l’Estruch, convertint la jornada en una experiència completa: "Hi ha hagut gent que s’ha quedat a dinar per poder gaudir de tota la programació", detallava la directora.
El protagonista de la tarda va ser el circ contemporani amb l’espectacle Nüshu de la companyia Capicua, presentat al pati. "És una companyia que ha estat en residència amb nosaltres i hem volgut compartir aquest treball amb la ciutadania", destacava Llunell.
La programació ha continuat amb “El vell cabàs”, una càpsula íntima de circ a l’EstruchBar, i amb un dels moments més esperats: l’assaig obert de Dérobée, a la Vela. "El públic ha pogut veure un tastet del procés d’investigació d’un espectacle en una fase molt inicial, i entendre què significa crear circ des de dins", explicava la directora.
La nova Vela, inaugurada el 2025, ha estat una de les atraccions principals d’aquesta edició, reforçant l’aposta pel circ contemporani a la ciutat. "Té tot el sentit del món celebrar aquest dia a Sabadell", afirmava Llunell.
