L’Arteneu estrena Els Aquàrids de maig, un cicle de concerts íntims amb segell sabadellenc

El pati de l’Arteneu es convertirà aquest mes de maig en un escenari privilegiat per a la música d’autor amb el naixement d’Els Aquàrids de maig, un nou cicle de concerts de petit format que aposta per la proximitat, l’emoció i el talent local. La iniciativa, impulsada per l’equip de l’Arteneu, proposa tres cites musicals els dissabtes de maig a les 18.30 h, amb una capacitat d’entre 50 i 60 persones per garantir una experiència íntima. El nom del cicle s’inspira en la pluja d’estels dels Aquàrids de maig, un fenomen breu però intens que serveix de metàfora per a aquestes vetllades musicals.
La programació arrencarà el 9 de maig amb Clara Bosch, una de les veus emergents de l’escena local, que presentarà el seu primer EP, Cançons d’algú. La proposta fusiona folk, pop, música tradicional catalana i pinzellades de jazz en un format íntim amb diverses veus i textures electròniques. “Sempre em fa il·lusió tocar a Sabadell”, ha afirmat l’artista durant la presentació del programa a l'Arteneu (c. Sant Joan, 35. Centre). El següent dissabte, 17 de maig, serà el torn de dues figures consolidades de la cançó d’autor, Eduard Iniesta i Joan Isaac, que presentaran “Ara o mai”, un espectacle conjunt que neix després de dues dècades de trajectòries compartides. El concert promet complicitat, maduresa artística i sonoritats mediterrànies en un format difícilment repetible. El cicle es tancarà el 24 de maig amb el duet format per Carles Belda i Anna Roig, que oferiran Passar-la bé, un recital desenfadat i emotiu amb cançons de diversos estils i llengües. Belda ha assegurat que “es crearà al patí una cosa molt maca i molt íntima”.
Més enllà dels concerts, Els Aquàrids de maig neix amb la voluntat de promoure la cultura accessible, donar visibilitat als artistes locals i generar noves dinàmiques culturals en espais emblemàtics. Des de l’organització no amaguen la voluntat de donar continuïtat al projecte en futures edicions.
Les entrades tindran un preu de 12 euros i es podran adquirir anticipadament a través de la plataforma Entràpolis o el mateix dia a taquilla, si en queden de disponibles.