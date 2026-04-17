El Diari celebrarà un gran Sant Jordi amb música, poesia i contes infantils

És oficialment la plaça del Ricard Simó Bach. Ara bé, sense voluntat de desmerèixer el curiós i il·lustre personatge sabadellenc que hi dona nom –de professió barber, agent comercial i biògraf!–, ha estat batejada per l’imaginari popular com la plaça del Diari. La tarda de Sant Jordi sortirem de la redacció per convertir-la en l’epicentre d’una gran celebració amb els subscriptors, lectors en general, família i amics.
Tothom és convidat en aquesta jornada de música, poesia, conta-contes, activitats infantils i, és clar, literatura. Erika Zamora Alegre, Roger Padrós, Berta Clapés, Joan Sellent i Rosa Renom en seran els grans protagonistes.
Pampallugues, 18h
La llibreria i cooperativa Mala Peça, amb la col·laboració del Diari, ha programat una activitat literària per al públic infantil amb Erika Zamora, qui oferirà un conta-contes de Pampallugues, a les 16h. Aquesta història aborda de manera educativa temes com l’autoestima, l’acceptació personal i la celebració de la diversitat. Després, oferirà una activitat, en què els infants podran elaborar el seu propi mussolet, i al final s’adonaran que tots son diferents i únics, com tots nosaltres.
Berta Clapés, 18.45h
Potser us sona: Clapés va tocar la darrera Festa Major davant de milers de persones a l’Eix Macià com a telonera d’Abraham Mateo i Chenoa. Hi va presentar una de les cançons que ha estat composant els darrers dos anys, The city. Amb Taylor Swift com a referent, la jove artista va començar la seva carrera amb melodies harmonioses i dolces, però en aquesta etapa creativa ha explorat sonoritats més impactants, sense sortir del pop, però acostant-se al rock i amb tocs heavy de guitarres. La seva actuació és una caixa de sorpreses, però pot ser que reveli alguna cançó inèdita.
Rosa Renom i Joan Sellent, 19h
L’actriu Rosa Renom i el traductor Joan Sellent oferiran un recital de poesia inèdit. Per a l’ocasió, han preparat un conjunt de textos de tres autors sabadellencs, Marian Burguès, Francesc Trabal i Miquel Bach. El criteri per a seleccionar fragments dels tres poetes, de tres èpoques consecutives diferents, ha estat que parlin del “Sabadell d’un altre temps”. Evocaran el passat mutat de la ciutat, amb un toc d’humor.
Roger Padrós, 19.30 h
L’artista té unes ganes immenses de presentar a la ciutat el seu nou projecte, L’art de coincidir, del qual ja hem pogut escoltar un primer single preciós. Serà a la plaça acompanyat de la guitarra i el teclat. Tocarà algunes cançons entrellaçades amb l’entrevista que li farem, en què descobrirem l’estat anímic amb què encarrila el nou projecte.