Els quadres de Joan Coch que parlen, però no ho expliquen tot

La pintura sempre parla, però els quadres de Joan Coch no ho expliquen mai tot. El visitant hi posa de la seva part.
L’artista sabadellenc convida a imaginar, desxifrar i especular a l’exposició Imaginary Work, que va inaugurar dimecres a l’Acadèmia de Belles Arts i que es podrà veure fins al 15 de maig. En les seves obres hi ha capes de colors sobreposades i veladures, en aquest cas amb pintura a l’oli. Ha fet servir la tècnica de l’aiguada, per crear ombres suaus i degradats naturals. Serien quadres descaradament abstractes, si no fos perquè juga a activar la intuïció del visitant amb els finals traços subtils, però calculats, que fan emergir al seu cap diferents elements.
Entre els quadres de la mostra, s’hi poden entreveure alguns motius nàutics, tan típics de les seves aquarel·les. Hi ha també, diu, “el nostre Senyor”. I el seu ídol musical, Frank Zappa. Els quadres més foscos, “més torturats”, hi ha imaginat la visió des d’una presó o un bosc cremat. Però, alhora, n’hi ha dedicades a la bellesa. Sabadell també hi és present a dues obres, una de les quals dedicada al Mercat Central on es imaginar la cúpula de l’equipament.
“Totes les obres han sorgit de la ment, no hi ha res que hagi tingut de model. Buscava que hi hagués una expressió molt solta”, diu l’autor. “Quan és un quadre imaginari, em deixo portar pel que la mateixa obra em va expressant. Trobo el que realment em surt: una obra, un personatge... A mig camí, si l’obra m’ho demana, puc canviar-ho”, afegeix. El seu llenguatge visual està a mig camí entre l’impressionisme, el surrealisme i abstracció. “M’agrada que les meves obres no ho expliquin tot d’entrada, que hagis de buscar-hi alguna cosa més enllà”.
Joan Coch, molt conegut per les seves aquarel·les i professor estimat de l’Acadèmia de Belles Arts, és ambaixador de marques internacionals de material artístic com Escoda, Arches i Maimeri, que el porten a impartir demostracions arreu del món. A més, ha desenvolupat un pinzell per a la marca catalana que permet absorbir un 50% més d’aigua que un de convencional. Abans, per aconseguir aquest resultat s’havia d’utilitzar cua d’esquirol. Abans de la seva carrera com a pintor, però, va començar a exercir com a dissenyador d’interiors i decorador. Algunes de les seves creacions van ser les carpes Bora Bora o les Chic, de Sant Cugat.
Per altra banda, a l’Acadèmia de Belles Arts es van inaugurar les exposicions Sostenir l’esdevenir, de Maria Bosch i Toni Esposito, amb la col·laboració de l’Associació d’Artistes Plàstics i Visuals de Sabadell, sota el comissariat de Carme Pitarch. A la Sala Ull d’Escala, proposa una reflexió sobre “la imatge com a procés obert i en transformació constant”. A la Sala II, hi ha Je est un autre, també de l’Associació, n autoretrat col·lectiu. A la Sala Cub d’Assaig, hi ha imatges de Josep Lluis Escudero, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya.