El Dia del Soci omple de vida Can Llong amb una gran festa veïnal

El carrer del Parc de les Aigües ha estat aquest diumenge 19 d'abril l’epicentre de la vida comunitària amb la celebració del Dia del Soci de l’Associació de Veïns de Can Llong-Castellarnau. Coincidint amb la fira multisectorial de l’avinguda d’Estrasburg, la jornada ha aplegat prop de 250 persones en un ambient festiu i familiar.
"Un cop l’any dediquem un dia per agrair els socis del nostre barri", explica Marta Pérez, secretària de l’associació. Durant el matí, diverses entitats locals han protagonitzat exhibicions, entre elles actuacions de hip-hop o del conegut grup de dansa del barri, les Mari Puri's, que han atret nombrosos curiosos. "La qüestió és això, fer cohesió i fer barri", afegeix.
Un dels moments centrals de la jornada ha estat la paella popular, organitzada amb la col·laboració de la comissió de festes. "Aquesta vegada hem fet, amb ajuda de tots, una paella popular", comenta Pérez, destacant l’esperit participatiu de l’esdeveniment. L’èxit de convocatòria ha estat notable, amb tots els tiquets exhaurits: "Estem molt contents i molt agraïts".
Més enllà de la festa, la jornada també ha servit per reivindicar el paper de l’associació i fomentar noves incorporacions. "Són 7 euros l’any per tota la unitat familiar. Aquesta contribució ens permet organitzar una bona festa major i activitats com aquesta", recorda la secretària.
Tot i l’èxit, l’entitat afronta reptes de cara al futur. L’espai habitual de la festa major, el parc d’Odessa, es troba actualment en obres. "De moment no tenim lloc per fer aquest any la festa major. Volem una ubicació on puguem lluir i fer activitats ben maques pels veïns", conclou Pérez.