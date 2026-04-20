Ramon Madaula, Alfred Garcia i Engruna Teatre se sumen al Fresc Festival

El Fresc Festival arribarà carregat de música, teatre, poesia i humor, del 25 de juny al 12 de juliol, organitzat per la Fundació 1859 Caixa Sabadell a l'amfiteatre dels Jardinets. Entre els noms principals hi haurà Quim Masferrer, Sidonie, Ramon Madaula, Alfred Garcia, Cris Juanico, David Olivares, Roger Mas, Els Pirates Teatre, Joan Carreras, Laura Andrés i Engruna Teatre. Seran 15 espectacles en només 18 dies.
Eclèctic, singular, atractiu, consolidat i compromès. Són algunes de les paraules amb què els organitzadors han definit el segell que ja s'ha guanyat el festival abans d'arribar a aquesta novena edició. Ho han defensat en la presentació de la programació el president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Josep M. Manyosa; el director de l'entitat, Joan Carles Sunyer; i la directora de la Zona Vallès Occidental de BBVA, Núria Labrador, en nom del patrocinador principal, qui ha lloat l'esperit "culte, actiu, curiós i dinàmic" dels sabadellencs.
La nova edició té l'ambició de superar els 3.300 espectadors sumats l'any passat, amb un 88% d'ocupació per espectacle, de mitjana. "No és només un festival. És una experiència cultural d'estiu. Són nits úniques", ha comentat Sunyer, qui també ha destacat "la connexió que s'estableix amb el públic". El Fresc s'ha convertit "en un pol d'atracció" per a Sabadell, amb un 40% d'espectadors provinents de fora de la ciutat, assenyalava Manyosa. Tots dos han ressaltat l'escenari privilegiat del festival.
El cartell torna a fixar-se en noms sabadellencs que destaquen en l'escena cultural catalana. El sabadellenc Madaula hi portarà Loop, que ha escrit i interpreta. El sabadellenc Jordi Fité és el director de l'espectacle poètic shakespearià Viuràs en aquest vers, amb Joan Carreras. La companyia de teatre familiar local Engruna Teatre, que ve de triomfar a escenaris internacionals com el Barbican de Londres i la Sydney Opera House, interpretarà Dins del cor del món. La pianista Laura Andrés pujarà a l'escenari acompanyada amb un trio de corda.
Altres noms de l'edició –que no són sabadellencs– són Quim Masferrer i Sidonie, que el festival ja va anunciar com a inauguració i cloenda, respectivament. També hi serà Northern Cellos, amb un espectacle enèrgic que transforma grans himnes del rock i el pop amb violoncels elèctrics i bateria. Hi passaran les obres Desaparellats, amb Esther López i Ricard Farré; El parc, amb David Olivares i Miquel Sitjar; i el monòleg El lladre de llibretes, amb Albert Triola.