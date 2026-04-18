El CE Sabadell afronta la primera de les sis finals per lluitar el primer lloc

S’acosta el tram final de la Primera Federació i tots els equips lluiten pels seus objectius. El Centre d’Esports, immers en la cursa pel primer lloc de la lliga, rep, diumenge a les 18:15 h (en directe a MovistarPlus, Football Club, LaLigaPlus i Teledeporte), un Hércules que encara ha d’escollir si competirà per la zona alta o, per contra, haurà de mirar de reüll la part perillosa de la classificació. Sis finals per decidir-ho tot.
En qualsevol cas, els arlequinats volen deixar definitivament enrere l’ensopegada de l’últim duel a la Nova Creu Alta davant del Betis Deportivo en un dia en què tot va sortir creu. "El que va passar fa dues setmanes ja no importa. Va ser un mal dia, però un partit no condiciona el següent. Hem de perseguir els nostres somnis fins al final i tot el que s’allunyi d’això ens farà equivocar. Aquest grup de jugadors s’ha guanyat la confiança de la gent. Hem de jugar amb il·lusió i sempre volent-ne més, sense trair-nos, continuant fidels al que ens ha portat fins aquí. Estem competint amb gegants. El nostre himne diu ‘Honor al Sabadell’ i ara tenim un equip que defensa aquesta frase", afirma Ferran Costa.
"Hem de generar aquest context d'empenta"
El conjunt sabadellenc, després d’imposar-se al Sevilla Atlético el cap de setmana passat, es manté en la segona posició, amb 58 punts, a només un de l’Eldense, el líder que acumula sis victòries consecutives. "Ja estem al tram final de l’abril i hem d’aprofitar cada moment. Estem en una situació idíl·lica, estem fent una temporada brutal. No em puc sentir més orgullós d’aquest grup de jugadors que amb il·lusió, feina i dedicació han anat trencant barreres. Ara mateix, l’únic que hem de fer és donar-nos suport i tirar endavant per continuar sent un equip memorable. Hem de generar aquest context d’empenta perquè encara tenim moltes coses a dir", assegura el tècnic.
Costa no podrà comptar amb Miguelete, Sergi Segura, Ton Ripoll, Jan Molina, José Ortega i l’últim a caure: Xavi Moreno, que ja es va quedar fora en el duel a Sevilla de la setmana passada pels problemes a l'adductor. Tot continua igual respecte a l'últim partit. A més, en el capítol dels apercebuts de sanció, als Joel Priego i Diego Fuoli s'incorpora ara David Astals, tots tres es troben a una targeta de la suspensió. "Hem tingut baixes tota la temporada i no ho hem utilitzat com a excusa. Confio al 100% en els que sí que hi són", admet. S'espera una gran entrada a l'estadi i des del club han organitzat una FanZone per a la prèvia, al carrer de l'Apúlia, davant de l'Olímpia, des de les 16 h, amb inflables, activitats i foodtrucks.
Un rival amb dues cares: a casa i fora
Al davant estarà un Hércules que es troba desè, al bell mig de la classificació, a sis punts del play-off i cinc per sobre del descens. "Les aspiracions que tenen des de l’inici de temporada són molt clares i ells ho han dit en tot moment. Van fer un mercat d’hivern amb grans incorporacions, de molt talent. Possiblement és una de les tres millors plantilles del grup i ho haurem de fer molt bé per poder sumar. Els respectem perquè són un club important, però, com he dit sempre, no tenim por a ningú", analitza. Els alacantins també tenen baixes sensibles com el sabadellenc Roger Colomina, Samu Vázquez, el sancionat Andy Escudero o els dos últims a caure, Alberto Toril i Unai Ropero.
Tot plegat en una temporada al Rico Pérez molt irregular. L'Hércules ha mostrat dues cares molt diferents, a casa i a domicili. Són el segon millor local del grup amb 33 punts, però fora només han guanyat un partit, el desembre passat, al camp del Marbella. Els de Beto Company arriben al duel després d'empatar a zero davant de l'Atlético Sanluqueño i encara amb el record de la dolorosa golejada en contra de l'últim desplaçament a Alcorcón (4-0). El tècnic, per cert, va ser el segon entrenador de Ferran Costa en el primer tram de la temporada passada a l'Andorra i es va fer càrrec de l'equip després de la destitució del de Castelldefels, assolint finalment l'ascens en el play-off. Diumenge, no estarà a la banqueta per sanció.
Un duel d'històrics
Pel que fa als precedents, en un duel habitual entre històrics del futbol estatal, arlequinats i alacantins s'han enfrontat en més d'una quarantena d'ocasions amb dinou victòries de l'Hércules, dotze del Centre d'Esports i dotze empats. A la Nova Creu Alta, el balanç està molt més repartit, amb quatre triomfs per cada equip i vuit igualades. L'últim antecedent, en la 19-20, els visitants es van imposar per 1-2 remuntant el gol inicial de Boris Garrós en una temporada que va acabar amb el Sabadell ascendint en el play-off exprés. En el duel de la primera volta, els de Ferran Costa van golejar per 1-5 amb dos gols de López-Pinto i un de Rubén Martínez, Miguelete i Quim Utgés després de jugar cinquanta minuts en superioritat numèrica. Es prendrà ara la revenja l'Hércules o tornarà a guanyar el Sabadell?