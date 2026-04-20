Pol Molins baixa per primer cop el 3:40 i bat el rècord absolut de Sabadell en els 1.500

Pol Molins continua a ritme de rècord en el seu primer any a la Universitat d'Illinois, als Estats Units. El jove sabadellenc ha aconseguit superar una nova marca i baixar, per primer cop, el 3:40 en els 1.500 m. El migfondista va aconseguir un temps de 3:39.26 en el Wake Forest Invitational, en què va ser cinquè de la seva sèrie i millor freshman (denominació per als universitaris de primer any). Molins va aconseguir remuntar dues posicions en els últims 400 metres amb un gran ritme, gairebé dos segons per sota del minut.
Amb aquesta marca, a més, aconsegueix batre un rècord de Sabadell amb gairebé un quart de segle d'antiguitat. Fins ara, ostentava l'honor Miguel Quesada, que va fer 3:40.62 l'any 2002. Una nova fita del sabadellenc que també es converteix en el vuitè espanyol que baixa del 3:40 en categoria sub-20 amb el sisè millor temps de la història, només per darrere de Reyes Estévez, Pol Oriach, José Manuel Abascal i Ronaldo Olivo. També és el segon català, superat únicament per Estévez i el seu històric 3:35.51 de l'any 1995.
Tot indica que podrà continuar millorant aquesta marca en les pròximes competicions d'una temporada a l'aire lliure, que ha començat de forma immillorable, també amb la mínima pel Mundial sub-20 de fa unes setmanes, que ha ratificat novament enguany.