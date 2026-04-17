L'Astralpool CN Sabadell certifica la tercera posició de la lliga amb un triomf en el derbi

Era pràcticament un fet i ja ho ha pogut confirmar l'Astralpool: serà, com a mínim, tercer en el play-off pel títol de lliga. Les de David Palma van superar el CN Terrassa a Can Llong per 12 a 8 en el cinquè derbi de la temporada entre competició domèstica, Copa de la Reina i Champions. Les egarenques, quartes, van competir fins al darrer període, però van acabar caient davant del conjunt sabadellenc.
El duel va començar amb igualtat. Panni Szegedi va obrir el marcador i després que Irene González i Helena Dalmasses capgiressin el resultat, Ona Jurado i Crespí van tancar el primer parcial amb la petita escletxa de dos gols (4-2). Es va mantenir tot igual en el segon període, amb dianes de Van de Kraats i Daniela Moreno, que va situar momentàniament el tres de renda. Va reaccionar després del descans el Terrassa en els dos últims minuts, amb un doblet de Paula Prats, va igualar forces (7-7).
En el darrer quart va prémer l'accelerador l'Astralpool fins a sentenciar el triomf. Van de Kraats i Athina Giannopoulou van tornar a obrir escletxa en el marcador i, passar l'equador, la neerlandesa, amb una nova diana, Irene González i Dalmases van tancar l'enfrontament amb el 12 a 8 definitiu. Si Assolim Mataró i CN Sant Andreu fan els deures en els partits assequibles que tenen fins a final de lliga, el CN Sabadell serà tercer de la fase regular en el play-off pel títol. Abans, tancarà la competició visitant el cuer Iruña, aquest dissabte, i rebent CN Sant Feliu i CN Catalunya a Can Llong.