El Gadex Sabadell guanya la lliga i aconsegueix l'ascens a Or

Amb suspens i una derrota en l'últim partit, però el Gadex La 5a Rueda ja és nou equip de Lliga Or, la segona categoria estatal. El conjunt sabadellenc va tancar l'última seu de la fase d'ascens amb una alegria patida fins al darrer instant del tercer duel. "La satisfacció és molt gran. Feia un temps que teníem el projecte del femení amb gent molt jove buscant fer aquesta passa cap a la lliga Or. És un orgull que puguin gaudir amb el seu club de la categoria", diu el president Aldo Lopera.
La tercera i definitiva trobada a Torrelavega va arrencar per a les de Lebis Furriols amb dues victòries plàcides davant de Burdinola (0-10) i Patinaje Línea Madrid (2-7). Les amfitriones van fer els deures contra Lemons Valladolid (1-4) i Panteras (0-8), deixant tot per decidir en l'últim duel de la lliga amb només tres punts de diferència entre primeres i segones. "Acabar una lliga regular amb un partit que és com una final ho fa tot molt més emocionant. És més maco. A més, jugant a casa seva, va ser tot molt èpic", apunta Lopera.
Les locals es van avançar, però el Gadex va capgirar el marcador amb gols de Núria López, Martina Signes i Claudia Ruiz. Les jugadores càntabres van poder reaccionar i es van tornar a posar per davant fins a situar-se amb dos d'avantatge. Ainara Fariña va fer el definitiu 4-5 a deu minuts pel final. Derrota, però empat a punts i amb el gol-average particular guanyat per les sabadellenques pel 3-1 del duel d'anada. "És cert que aquests partits sempre es pateixen molt més des de fora. L'equip, tot i la joventut, va tenir la maduresa per gestionar els últims minuts amb molta calma, baixant el ritme i assegurant el marcador", admet.
Tot plegat amb un bloc que té jugadores molt joves. Cap d'elles és encara sènior amb edats que van des dels 19 acabats de complir per Martina Signes, la veterana de l'equip, fins als 13 de la portera Verónica Yang. L'ascens és una bona oportunitat de retenir talent i de consolidar el bloc en una categoria superior. "El bloc es mantindrà perquè a la lliga catalana hem jugat contra equips de categoria superior i hem pogut competir perfectament. Tenen el nivell, però també incorporarem dues o tres peces per complementar. L'objectiu és conèixer la categoria, assolir la permanència i, a partir d'aquí, veure fins a on podem arribar. Som ambicioses", assegura el president.
D'aquesta manera, a més, el Gadex es consolida com a club referent en l'hoquei línia estatal i és que, ara, ja compta amb els seus dos sèniors a lliga Or. El masculí va assolir l'ascens la temporada passada i enguany ha viscut una temporada de més a menys fins al setè lloc final, tot i que bona part de la competició van ocupar posicions capdavanteres. "Nosaltres volem donar una passa més. El regust és agredolç, no per la posició que està bé, sinó per com ha anat l'any. Ja tenim l'experiència i ens toca reforçar el bloc i donar les eines als jugadors, tant en el masculí com en el femení per poder tenir unes aspiracions importants. Pujar no és una obligació, però sí un repte maco per tots dos", afirma ambiciós l'Aldo Lopera. Una temporada excel·lent i un projecte que vol continuar creixent amb un futur que es presenta esperançador.